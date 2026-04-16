  
venerd� 17 aprile 2026
Flash news:   Fnsi, oggi 16 aprile giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto PLAY-OFF, La Guancia Volley Academy cade al TIE-BREAK contro Ischia Ripulito l’anfiteatro della villa comunale: individuati i vandali Frode informatica ed Accesso Abusivo a Sistema Telematico: 10 condanne a seguito della denuncia presentata da un 64 atripaldese Duo Chaminade conquista La Valletta: successo internazionale per le musiciste irpine Pasqua di sangue a Contrada Alvanite: padre e figlio in carcere per la sparatoria Unicusano Avellino Basket travolgente: battuta Ruvo di Puglia 88-61 Polizia di Stato, 174 anni al Teatro Gesualdo: Avellino tra istituzioni e cittadini. Foto Scoperta shock in via Pianodardine ad Atripalda: affiora uno scheletro umano quasi intatto nel cantiere archeologico. Foto Al liceo “De Caprariis” di Atripalda una giornata sulla legalità: studenti a confronto con magistrati

Fnsi, oggi 16 aprile giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto

Pubblicato in data: 16/4/2026 alle ore:14:34 • Categoria: Attualità
Il 16 aprile 2026 le giornaliste e i giornalisti italiani tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, ormai fermo da 10 anni. La Federazione nazionale della Stampa prosegue la mobilitazione per la dignità dell’informazione che passa attraverso il rinnovo del contratto di lavoro, il recupero salariale e la difesa dei diritti, che non sono privilegi ma il modo con cui i giornalisti italiani stanno sulla scena dell’informazione e possono resistere alle pressioni dei potentati di turno.

«Oggi gli azionisti di riferimento delle aziende editoriali – spiega Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi – sono i giornalisti che sempre più spesso non vengono pagati per ciò che fanno: negli ultimi 10 anni l’inflazione ha eroso del 20% le retribuzioni. I neoassunti guadagnano già così poco che in alcune aree del Paese non si trovano più giornalisti da assumere, come hanno dimostrato alcuni recenti stati di crisi».

In un Paese che si interroga sull’uso responsabile dell’Intelligenza artificiale, in due anni di trattativa gli editori Fieg hanno opposto un secco rifiuto alla sua regolamentazione contrattuale. Così come i loro rapporti con gli Over the Top, che utilizzano i contenuti editoriali prodotti dai giornalisti, sono nascosti da patti di riservatezza che consentono agli editori di sfuggire alla legge che prevede ricadute economiche sulle redazioni.

La mobilitazione della Fnsi riguarda anche i giornalisti lavoratori autonomi e Cococo ancora in attesa dell’equo compenso. Impossibile non ricordare che anche su questo fronte le proposte degli editori sono state insufficienti e irricevibili: la Fieg ha ignorato completamente la sentenza con cui nel 2016 il Consiglio di Stato aveva annullato la delibera del Die sull’equo compenso. La dignità dell’informazione riguarda tutti i giornalisti, dipendenti, autonomi e parasubordinati e incide pesantemente sulla qualità dell’informazione che arriva ai lettori.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *