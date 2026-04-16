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Le voci del genio femminile al Conservatorio Cimarosa di Avellino

Pubblicato in data: 16/4/2026 alle ore:10:30 • Categoria: Cultura

Le voci del genio femminile al Conservatorio Cimarosa di Avellino.

Il 16 e 17 aprile, l’Aula “Bruno Mazzotta” apre le porte a “Donne nel Pentagramma”, un evento speciale curato dal M° Antonella De Vinco dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della musica scritta dalle donne.

Due giorni intensi tra formazione e spettacolo:
🗓 16 Aprile (15.00-18.00): Workshop e seminario “Note di Donne nella Storia della Musica” con la partecipazione straordinaria della compositrice Albena Petrovic.
🗓 17 Aprile (17.30): Grande concerto finale con gli studenti e i docenti del progetto. Un viaggio musicale che spazia da Lili Boulanger a Clara Schumann, fino ai linguaggi contemporanei.

Un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale delle compositrici, dal Medioevo ai giorni nostri.

Aula “Bruno Mazzotta” – Conservatorio Cimarosa, Avellino.
Ingresso libero

 

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