PLAY-OFF, La Guancia Volley Academy cade al TIE-BREAK contro Ischia

Battuta d’arresto per la Guancia Volley Academy, che nel terzo turno dei play-off esce sconfitta per 3-2 sul campo del Volley Ischia al termine di una gara combattutissima (31-29, 21-25, 25-16, 19-25, 15-11). Sconfitta che pesa per gli atripaldesi guidati da coach Modica, incapaci di sfruttare un turno favorevole in classifica.

Il match è stato un’autentica battaglia, con i padroni di casa bravi a spuntarla nei momenti decisivi.

Il primo set, interminabile, si chiude 31-29 per Ischia, ma la reazione della Guancia non tarda ad arrivare: nel secondo parziale gli ospiti ristabiliscono l’equilibrio sul 21-25. Il terzo set vede però un calo degli atripaldesi, con Ischia che si impone 25-16, prima di un nuovo colpo di coda degli uomini di Modica che portano la sfida al tie-break vincendo 19-25. Nel set decisivo, però, è ancora Ischia ad avere la meglio (15-11).

Dal punto di vista individuale, spicca la prova del capitano Guancia, il più cercato in attacco con 52

palloni giocati, autore di 20 punti vincenti ma anche condizionato da 8 errori, chiudendo con un’efficienza del 19%. Buono anche il contributo di Morrongiello, che ha messo a segno 16 punti e chiude con un positivo 33% di efficienza, risultando uno dei più continui. In doppia cifra di tentativi anche l’opposto Spera (33 attacchi), che però ha faticato a trovare continuità offensiva e il centrale Lombardi, autore di una prestazione discreta. Tra i pochi a distinguersi per efficacia Rivellini che con 18 attacchi e un buon 56% di efficienza si conferma affidabile nei momenti chiave, chiudendo con 13 punti. Più complicata invece la serata per altri elementi del roster, con diversi giocatori poco coinvolti o non incisivi nelle fasi decisive.

Una sconfitta che fa male, soprattutto alla luce dei risultati dagli altri campi: nello scontro diretto

tra Volla e Afragola, sono stati proprio questi ultimi a imporsi con un netto 0-3 in trasferta,

balzando così in vetta alla classifica con 7 punti. La Guancia Volley Academy resta invece ferma a quota 5, perdendo un’occasione importante per confermarsi in testa al gruppo, ma conservando il

secondo posto che garantirebbe comunque un’altra possibilità per accedere alla Serie B.

Ora però non c’è tempo per recriminare: il calendario mette subito davanti una sfida cruciale.

Sabato 18 marzo, alle ore 19, gli atripaldesi saranno di scena proprio ad Afragola, in un match che

potrà dire molto sulle ambizioni della squadra di coach Modica in questa fase decisiva dei play-off.