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Avellino: Otto Allievi Marescialli in tirocinio nelle Stazioni Carabinieri della Provincia

Pubblicato in data: 17/4/2026 alle ore:15:27 • Categoria: Cronaca

Nella costante dedizione alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha accolto otto Allievi Marescialli del 14° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze per l’avvio del loro tirocinio operativo che sarà svolto in altrettante Stazioni dell’Arma dislocate sul territorio: Avellino, Montella, Atripalda, San Martino Valle Caudina, Grottaminarda, Montoro, Mirabella Eclano e Serino.

La cerimonia di benvenuto si è svolta presso la Caserma Litto di Avellino.

A dare loro il benvenuto è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito che, nel corso dell’incontro ha rivolto un caloroso saluto ai giovani Marescialli, sottolineando l’importanza di questa fase del percorso formativo, utile non solo alla crescita professionale, ma anche a consolidare il senso di appartenenza all’Istituzione e il servizio quotidiano reso alle comunità.

Durante il tirocinio, gli Allievi affiancheranno i Carabinieri già in servizio, partecipando in prima persona alle varie attività operative, contribuendo così a potenziare i dispositivi di vigilanza messi quotidianamente in atto dai Reparti dell’Arma sul territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire sicurezza a favore della collettività.

Per i giovani militari si tratta di un’occasione preziosa per mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi presso la Scuola di Firenze, in vista del completamento del ciclo formativo. Il tirocinio rappresenta infatti il primo, concreto impegno operativo sul campo, che consentirà loro di confrontarsi direttamente con le dinamiche del servizio quotidiano e con il rapporto di vicinanza alla popolazione, da sempre caratteristica distintiva dell’Arma.

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