Blitz delle Fiamme Gialle ad Atripalda: maxi sequestro di sigarette di contrabbando

Blitz delle Fiamme Gialle ad Atripalda: maxi sequestro di sigarette di contrabbandoPubblicato in data: 17/4/2026 alle ore:18:16 • Categoria: Cronaca •
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di origine napoletane e sottoposto a sequestro circa 22 kg di sigarette di contrabbando di varie marche.
Il soggetto veniva immediatamente accompagnato presso gli uffici del Reparto, ove, a seguito degli accertamenti esperiti, risultava essere gravato da numerosi precedenti specifici.
All’esito delle attività, il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed associato alla locale Casa Circondariale e le sigarette, pari a 1.090 pacchetti, per un peso complessivo di circa 22 kg, sono state sottoposte a sequestro penale, in relazione all’art. 84, comma 1 “Contrabbando di Tabacchi lavorati”, del Decreto Legislativo n. 141 del 2024.
L’attività della Guardia di Finanza in materia di lotta al contrabbando di t.l.e. è volta a disarticolare le organizzazioni criminali e ad impedire il commercio delle sigarette c.d. “cheap white” o “illicit white”, che non possono essere vendute in Italia o all’interno dell’Unione europea in quanto non conformi ai parametri previsti dalla normativa unionale, essendo potenzialmente dannose per la salute dei consumatori.
Lascia un commento