Domani gazebo di Futuro Nazionale ad Atripalda per la raccolta firme sul pacchetto sicurezza

Pubblicato in data: 17/4/2026 alle ore:09:00 • Categoria: Futuro Nazionale, Politica •

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Avellino 160 informa la cittadinanza che sabato prossimo, a partire dalle ore 18:00, sarà allestito un gazebo in Piazza Umberto I ad Atripalda per la raccolta firme a sostegno del pacchetto sicurezza promosso da Futuro Nazionale. L’iniziativa sarà anche l’ occasione di un momento di confronto diretto con i cittadini su un tema centrale come quello della sicurezza, sempre più sentito dalla comunità locale. Il Comitato invita tutti coloro che condividono l’importanza di politiche orientate alla sicurezza e al rispetto della legalità a partecipare e a contribuire attivamente all’iniziativa.

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