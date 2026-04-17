  
sabato 18 aprile 2026
Flash news:   Blitz delle Fiamme Gialle ad Atripalda: maxi sequestro di sigarette di contrabbando Avellino: Otto Allievi Marescialli in tirocinio nelle Stazioni Carabinieri della Provincia Lavori al Fiume Sabato, scoppia la polemica: il consigliere Renzulli attacca il progetto: “Le passerelle in ferro bruttissime cambieranno lo skyline della città” Domani gazebo di Futuro Nazionale ad Atripalda per la raccolta firme sul pacchetto sicurezza Lupi domani a Mantova per rilanciare le ambizioni di salvezza Fnsi, oggi 16 aprile giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto PLAY-OFF, La Guancia Volley Academy cade al TIE-BREAK contro Ischia Le voci del genio femminile al Conservatorio Cimarosa di Avellino Ripulito l’anfiteatro della villa comunale: individuati i vandali Frode informatica e accesso abusivo a sistema telematico: 10 condanne dalla denuncia di un 64enne atripaldese

Domani gazebo di Futuro Nazionale ad Atripalda per la raccolta firme sul pacchetto sicurezza

Pubblicato in data: 17/4/2026 alle ore:09:00 • Categoria: Futuro Nazionale, Politica

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Avellino 160 informa la cittadinanza che sabato prossimo, a partire dalle ore 18:00, sarà allestito un gazebo in Piazza Umberto I ad Atripalda per la raccolta firme a sostegno del pacchetto sicurezza promosso da Futuro Nazionale. L’iniziativa sarà anche l’ occasione di un momento di confronto diretto con i cittadini su un tema centrale come quello della sicurezza, sempre più sentito dalla comunità locale.

Il Comitato invita tutti coloro che condividono l’importanza di politiche orientate alla sicurezza e al rispetto della legalità a partecipare e a contribuire attivamente all’iniziativa.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *