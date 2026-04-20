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Colpo nella notte ad Atripalda: nel mirino la filiale della BCC in Via Tufarole

Pubblicato in data: 20/4/2026 alle ore:18:01 • Categoria: Cronaca

Colpo nella notte ad Atripalda nel mirino la filiale della BCC Capaccio Paestum in Via Tufarole.

Il raid intorno alle 2. Secondo una prima ricostruzione i malviventi dopo aver forzato con un piede di porco la porta d’emergenza si sono introdotti nei locali dell’Istituto di Credito riuscendo ad asportare la cassa di uno dei due sportelli interni.

I ladri, ma questa è una dinamica ancora tutta da definire, avrebbero prima tentato di forzare il bancomat utilizzando degli annessi da scasso. Non riuscendo nell’impresa, hanno cambiato obiettivo. Dopo aver violato l’accesso principale con un piede di porco, si sono introdotti nei locali dell’istituto di credito.

Una volta all’interno hanno trafugato una cassa. Un raid durato pochi minuti anche perché la sirena dell’allarme antifurto ha costretto i banditi alla fuga a bordo dell’auto parcheggiata probabilmente poco distante. Sul posto si sono portati i carabinieri del Radiomibile di Avellino e gli agenti della Cosmopol.

Il bottino è ancora da quantificare.

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