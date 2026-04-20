Il derby è di Scafati: Unicusano ko al PalaMangano

Al PalaMangano di Scafati il derby è terminato con la vittoria della formazione di casa con il punteggio di 93-71. Gli uomini di coach Frank Vitucci non hanno sprecato l’occasione ed hanno conquistato altri due punti promozione. L’Unicusano Avellino resta in corsa per il settimo posto, che le darebbe il biglietto diretto per i play-off, giacchè nel weekend ci sono state le sconfitte di Rieti e Rimini, che domenica prossima sfideranno rispettivamente Torino e Scafati. Tuttavia la sorte non aiuto in questo momento gli irpini, che dopo aver perso Dell’Agnello e Grande devono denunciare anche l’infortunio subito da Federico Mussini, che a metà primo quarto è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio sinistro. In settimana gli accertamenti definiranno l’entità dell’infortunio. Partita segnata dagli episodi, ma anche dalle percentuali. Scafati ha tirato da fuori con 16/34, Avellino appena 6/27.

PRIMO QUARTO

Avvio di gara pimpante con Scafati che realizza quattro triple nei primi tre minuti e mezzo di gioco portandosi sul 13-6 e per l’Unicusano è time-out immediato. Al ritorno in campo gli irpini piazzano un break di 4-0 riportandosi sul 13-10. Al quinto il punteggio è di 15-10 Scafati. Nel momento migliore del primo quarto Mussini va ko per un infortunio al ginocchio sinistro, che lo costringe ad abbandonare il campo. Nonostante le difficoltà Avellino chiude il primo quarto sotto 24-21.

SECONDO QUARTO

Il break di 7-0 di Scafati apre il secondo periodo mandando l’Unicusano sul -10 (31-21). A sbloccare gli irpini è Zerini per il primo canestro dei secondi venti minuti. L’intensità e l’agonismo sono ai massimi livelli, gli irpini non demordono e con Jurkatamm si riportano a due possessi di distanza (31-25). Ci pensano Mascolo a rispedire i biancoverdi sul -10 (37-27). Si andrà al riposo con Scafati avanti sul 48-35.

TERZO QUARTO

Con rotazioni ridotte e falli a carico, i biancoverdi provano la carta della zona. Ma Scafati da fuori è micidiale e con Allen e Chiera si porta sul massimo vantaggio 58-38. Il quarto termina con i padroni di casa in pieno controllo sul 74-55.

QUARTO QUARTO

Gli ultimi dieci minuti Avellino gioca con grande ardore e tenacia tornado anche sul -13 (74-61), ma il quinto fallo sanzionato a Chandler toglie dalla partita un altro esterno a coach Gennaro Di Carlo, che termina la gara con Jurkatamm e Fresno in quintetto. La gara scivola via con Scafati in gestione, fissando il punteggio finale sul 93-71.

Givova Scafati – Unicusano Avellino Basket 93-71 (24-21, 24-14, 26-20, 19-16)

Givova Scafati: Terry Allen 20 (3/4, 4/6), Caleb Walker 16 (2/4, 3/7), Nazzareno Italiano 16 (3/3, 3/5), Bruno Mascolo 12 (2/6, 1/2), Adrian Chiera 10 (0/1, 3/6), Antonio Iannuzzi 7 (3/4, 0/0), Lorenzo Caroti 6 (0/0, 2/8), Stefano Gentile 4 (1/3, 0/0), Nicolo Nobili 2 (1/1, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0)

Coach: Vitucci

Tiri liberi: 15 / 24 – Rimbalzi: 33 4 + 29 (Antonio Iannuzzi 6) – Assist: 21 (Bruno Mascolo 10)

Unicusano Avellino Basket: Rei Pullazi 21 (3/7, 3/7), Jaren Lewis 19 (9/12, 0/2), John watson Chandler iii 13 (4/7, 1/4), Mikk Jurkatamm 7 (2/4, 1/8), Lucas Fresno 4 (0/2, 1/3), Andrea Zerini 4 (2/3, 0/1), Giovanni Pini 2 (0/3, 0/0), Alexander Cicchetti 1 (0/1, 0/0), Federico Mussini 0 (0/0, 0/2), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

Coach: Dell’Agnello

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Jaren Lewis 9) – Assist: 11 (Mikk Jurkatamm 4)

ARBITRI: Caforio, Enrico Bartoli, Lupelli