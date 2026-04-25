Amministrative Avellino, Gianluca Festa cala il poker di liste: oltre 120 candidati in campo

Quattro liste e una squadra corposa per Gianluca Festa, che ufficializza i candidati a sostegno della sua corsa. In campo Davvero, W la Libertà, Enjoy Avellino e Liberi e Forti con UDC e Lega, per un totale di oltre 120 aspiranti consiglieri.

Un’alleanza che mescola continuità amministrativa e nuovi innesti, con l’obiettivo di consolidare il consenso attorno al progetto politico dell’ex sindaco. Tra nomi noti e volti emergenti, Festa punta su una proposta ampia e radicata sul territorio per giocarsi la partita elettorale nel capoluogo.

Davvero

Vincenza Abate

Rosalba Adamo

Manolo Alessandrino

Stefano Argenziano

Arianna Bagno

Carlo Battista

Ennio Buonanno

Luca Caputo

Carmine Carullo

Teresa Cucciniello

Luigi D’Argenio (detto Luigino)

Francesco Foletto (detto Tato)

Antonio Genovese

Gennaro Iannaccone

Gennaro Iapicca (detto Rino)

Ugo Maggio

Marianna Mazza

Generoso Nargi

Giuseppe Negrone

Simone Palmieri

Maria Luisa Pisaniello

Luigi Preziosi

Olimpia Rusolo

Luigi Scalzullo

Vincenzo Simone

Monica Spiezia

Mario Spiniello

Jessica Tomasetta

Pamela Trerotola

Maria Valentino

Giovanna Vecchione

Giuseppe Zambrano (detto Pippo)

W la Libertà

Paolo Gianni Aquino

Valentino Autieri

Daniel Barbarisi

Pietro Paolo Bellarosa

Roberto Carullo

Giovanni Cucciniello

Angelo D’Argenio

Adolfo Dattolo

Daniela De Cristofaro

Maurizio De Ruggiero

Stefano Fedele

Antonio Ferrarese

Annalisa Festa

Maria Fontanarosa

Lucia Galasso

Luigi Gaudiosi

Diego Guerriero

Antonella Iannaccone

Federica Luciano

Gaetano Luongo

Elvira Masucci

Francesca Medugno

Giovanna Pecoraro

Pietro Pellecchia

Antonio Petrozziello

Marco Picariello

Vincenzo Principe

Adele Roca

Daniela Rubicondo

Vincenzo Simone

Erika Stornajuolo

Anna Maria Vittoria Vecchione

Enjoy Avellino

Roberta Andreozzi

Daniel Alfieri

Mario Armonico

Gaia Bianco

Luisa Biancullo

Luca Cofrancesco

Davide Corcione

Ivan Cozzolino

Davide Gabriele D’argenio

Francesca Iolanda De Benedictis

Marco De Fazio

Antonio De Feo

Pierluigi Fossacreta

Antonio Gaeta

Alessio Gentile

Sabino Andrea Loffredo

Francesco Longobardi

Samira Lucarella

Giulia Maccanico

Simone Maffei

Mattia Manganelli

Carmine Persano

Aldo Piarulli

Francesca Piccolo

Alessia Pilunni

Gennaro Spiniello

Giacinto Spolverino

Chiara Tamburrino

Fabiana Testa

Alessia Urciuoli

Liberi e Forti

Antonella Aramino

Maddalena Maria Balbi

Giovanni Belfiore

Linda Caporaso

Giovanna Capuano

Martina Centrella

Assunta Clemente

Dario Cocozza

Emanuele Coppola

Gino Corrado

Gennaro D’Anna

Francesco De Giovanniello

Antonio Del Mastro

Rocco De Maio

Eleonora Foschi

Maria Sabina Galasso

Roberta Gaita

Ermete Guarini

Loredana Intingaro

Michele Izzo

Sabino Loffredo

Nicola Lo Stritto

Rosa Montagna (detta Rossella)

Angelo Nesta

Antonio Petitto

Francesca Picardi

Massimo Picone

Veronica Preziosi

Franco Rauseo

Gennaro Romei

Domenico Supino

Filomena Volpe