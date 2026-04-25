Amministrative Avellino, Gianluca Festa cala il poker di liste: oltre 120 candidati in campo

Amministrative Avellino, Gianluca Festa cala il poker di liste: oltre 120 candidati in campoPubblicato in data: 25/4/2026 alle ore:21:26 • Categoria: Politica •
Quattro liste e una squadra corposa per Gianluca Festa, che ufficializza i candidati a sostegno della sua corsa. In campo Davvero, W la Libertà, Enjoy Avellino e Liberi e Forti con UDC e Lega, per un totale di oltre 120 aspiranti consiglieri.
Un’alleanza che mescola continuità amministrativa e nuovi innesti, con l’obiettivo di consolidare il consenso attorno al progetto politico dell’ex sindaco. Tra nomi noti e volti emergenti, Festa punta su una proposta ampia e radicata sul territorio per giocarsi la partita elettorale nel capoluogo.
Davvero
Vincenza Abate
Rosalba Adamo
Manolo Alessandrino
Stefano Argenziano
Arianna Bagno
Carlo Battista
Ennio Buonanno
Luca Caputo
Carmine Carullo
Teresa Cucciniello
Luigi D’Argenio (detto Luigino)
Francesco Foletto (detto Tato)
Antonio Genovese
Gennaro Iannaccone
Gennaro Iapicca (detto Rino)
Ugo Maggio
Marianna Mazza
Generoso Nargi
Giuseppe Negrone
Simone Palmieri
Maria Luisa Pisaniello
Luigi Preziosi
Olimpia Rusolo
Luigi Scalzullo
Vincenzo Simone
Monica Spiezia
Mario Spiniello
Jessica Tomasetta
Pamela Trerotola
Maria Valentino
Giovanna Vecchione
Giuseppe Zambrano (detto Pippo)
W la Libertà
Paolo Gianni Aquino
Valentino Autieri
Daniel Barbarisi
Pietro Paolo Bellarosa
Roberto Carullo
Giovanni Cucciniello
Angelo D’Argenio
Adolfo Dattolo
Daniela De Cristofaro
Maurizio De Ruggiero
Stefano Fedele
Antonio Ferrarese
Annalisa Festa
Maria Fontanarosa
Lucia Galasso
Luigi Gaudiosi
Diego Guerriero
Antonella Iannaccone
Federica Luciano
Gaetano Luongo
Elvira Masucci
Francesca Medugno
Giovanna Pecoraro
Pietro Pellecchia
Antonio Petrozziello
Marco Picariello
Vincenzo Principe
Adele Roca
Daniela Rubicondo
Vincenzo Simone
Erika Stornajuolo
Anna Maria Vittoria Vecchione
Enjoy Avellino
Roberta Andreozzi
Daniel Alfieri
Mario Armonico
Gaia Bianco
Luisa Biancullo
Luca Cofrancesco
Davide Corcione
Ivan Cozzolino
Davide Gabriele D’argenio
Francesca Iolanda De Benedictis
Marco De Fazio
Antonio De Feo
Pierluigi Fossacreta
Antonio Gaeta
Alessio Gentile
Sabino Andrea Loffredo
Francesco Longobardi
Samira Lucarella
Giulia Maccanico
Simone Maffei
Mattia Manganelli
Carmine Persano
Aldo Piarulli
Francesca Piccolo
Alessia Pilunni
Gennaro Spiniello
Giacinto Spolverino
Chiara Tamburrino
Fabiana Testa
Alessia Urciuoli
Liberi e Forti
Antonella Aramino
Maddalena Maria Balbi
Giovanni Belfiore
Linda Caporaso
Giovanna Capuano
Martina Centrella
Assunta Clemente
Dario Cocozza
Emanuele Coppola
Gino Corrado
Gennaro D’Anna
Francesco De Giovanniello
Antonio Del Mastro
Rocco De Maio
Eleonora Foschi
Maria Sabina Galasso
Roberta Gaita
Ermete Guarini
Loredana Intingaro
Michele Izzo
Sabino Loffredo
Nicola Lo Stritto
Rosa Montagna (detta Rossella)
Angelo Nesta
Antonio Petitto
Francesca Picardi
Massimo Picone
Veronica Preziosi
Franco Rauseo
Gennaro Romei
Domenico Supino
Filomena Volpe
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