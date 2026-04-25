Amministrative Avellino, Laura Nargi presenta le liste: cinque schieramenti e oltre 150 candidati

Cinque liste e una squadra ampia per la corsa al Comune di Avellino: la candidata sindaco Laura Nargi ufficializza i nomi che la sosterranno alle prossime amministrative. In campo SiAmo Avellino, Sceglie Avellino, Forza Avellino, Ora Avellino e Fratelli di Avellino, per un totale di oltre 150 candidati.

Un mosaico civico e politico che punta a coprire tutte le anime del territorio, tra volti noti, professionisti e nuove energie. L’obiettivo dichiarato dell’ex sindaco è costruire una proposta amministrativa larga e competitiva, capace di intercettare consenso trasversale e rilanciare l’azione amministrativa nel capoluogo.

SiAmo Avellino

Luigi Mattiello

Alberto Bilotta

Luca Caliendo

Domenico Candela

Francesco Corbo

Luigi Cucciniello

Carmine D’Alelio

Salvatore D’Alessandro

Guido D’Avanzo

Raffaella Del Giudice

Alessandra De Rogatis

Emilio De Vito

Valentina De Vito

Vincenzo Di Blasi

Asia Esposito

Costantina Clave

Assuntina Iannaccone

Marilena Limone

Ludovica Manfra

Aurelio Marotta

Pasquale Martone

Wanda Miletti

Antonella Paladino

Ernesto Panariello

Anna Pellecchia

Christian Pepe

Giovanni Ramora

Barbara Sanguineti

Eliana Saporito

Simona Sarno

Diego Tarantino

Dorotea Virtuoso

Sceglie Avellino

Carmine Acocella

Massimo Anniversario

Daniele Bollante

Alessia Barbarisi

Assunta Bolognese

Gianrita Bruno

Federico Buttiglio

Giovanni Capobianco

Mariantonia Catena

Alessio Cristaudo

Daniele D’Adamo

Gerardo De Angelis

Emilio De Nisco

Giovanni De Guglielmo

Luca Del Gaudio

Giovanni Esposito

Jasmine Fusco

Giuseppina Guerriero

Giuseppe Lumini

Guendalina Manzi

Ylenia Marinella

Antonio Rosario Martino

Amerigo Mascioli

Carlo Matarazzo

Nadia Natale

Vincenzo Picariello

Pietro Giulio Raffa

Giulia Scola

Pietro Spiniello

Costantino Testa

Mariapia Villani

Giulia Zaolino

Forza Avellino

Gerardo Melillo

Immacolata Alviggi

Elisabetta Barbaro (detta Elisa)

Alessio Barbieri

Rosa Bellaroba

Giovanni Bove

Rita Capone

Simone Capozzi

Marianna Cecere

Alessandro Clemente

Lucio Cotticelli

Giovanna Del Buono

Rossella Delle Donne

Tiziano Di Giorgio

Maurizio Fina

Antonio Freda

Roberta Galasso

Edmondo Giovanniello

Lazzaro Iannaccone

Incoronata Montemarano (detta Cora)

Antonio Nigro

Marco Pericolo

Vincenzo Quintarelli

Angela Quinzio

Marco Mercurio Rapa

Sara Ricci

Euplio Gerardo Rinaldi

Daniela Rosa

Anita Spadea

Maria Cristina Trivelli

Giovanni Ventre

Alessia Visconti

Ora Avellino

Rauzzino Antonio Gerardo (detto Rau)

Barbato Paola

Belfiore Amelia

Brogna Carmine

Capobianco Francesca Pia

Cotilici Mihaela Maria (Detta Michela)

De Vito Francesca

Del Gaudio Michele

Della Sala Antonio

Della Sala Mario

Fiore Stefania

Iandolo Ornella

Iannuzzo Alessandro

Lanzetta Emilio Carlos

Laudonia Alfonso

Luongo Maria Anastasia

Mazza Carlo

Mollica Alfonso

Pellecchia Rita

Picariello Adriano

Pirone Renato

Ponzio Silvia

Poppa Nicola

Ranucci Carmine

Rocchetta Gerardo

Russo Gerarda

Sardella Francesca

Spagnuolo Walter

Tirri Benedetta

Vena Antonio

Villani Pellegrino

Zeccardo Luigi

Fratelli di Avellino

Giovanni Ardolino

Giuseppina Aurillo

Vittorio Boccieri

Mariateresa Borneo

Ornella Buonanno

Daniela Caputo

Valentino Carpentiero

Daniela Cennerazzo

Giuseppe Costanza

Giulio Cubeddu

Michele D’Agostino

Gaetano Dentice

Maria Di Rito

Alessia Ferrara

Giovanni Ferullo

Gerarda Festa

Rosalia Finno

Benedetta Follo

Patrizia Galasso

Aniello Galluccio

Sergio Gioia

Sabato Iannaccone

Anna Lucia Iannone

Claudio Mauriello

Arturo Meo

Giorgia Migliaccio

Manuel Montefusco

Roberto Pescatore

Umberto Palese

Giovanni Provvido

Francesco Rippo

Pellegrino Rotondi