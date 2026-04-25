Amministrative Avellino, Laura Nargi presenta le liste: cinque schieramenti e oltre 150 candidati

Amministrative Avellino, Laura Nargi presenta le liste: cinque schieramenti e oltre 150 candidatiPubblicato in data: 25/4/2026 alle ore:21:10 • Categoria: Politica •
Cinque liste e una squadra ampia per la corsa al Comune di Avellino: la candidata sindaco Laura Nargi ufficializza i nomi che la sosterranno alle prossime amministrative. In campo SiAmo Avellino, Sceglie Avellino, Forza Avellino, Ora Avellino e Fratelli di Avellino, per un totale di oltre 150 candidati.
Un mosaico civico e politico che punta a coprire tutte le anime del territorio, tra volti noti, professionisti e nuove energie. L’obiettivo dichiarato dell’ex sindaco è costruire una proposta amministrativa larga e competitiva, capace di intercettare consenso trasversale e rilanciare l’azione amministrativa nel capoluogo.
SiAmo Avellino
Luigi Mattiello
Alberto Bilotta
Luca Caliendo
Domenico Candela
Francesco Corbo
Luigi Cucciniello
Carmine D’Alelio
Salvatore D’Alessandro
Guido D’Avanzo
Raffaella Del Giudice
Alessandra De Rogatis
Emilio De Vito
Valentina De Vito
Vincenzo Di Blasi
Asia Esposito
Costantina Clave
Assuntina Iannaccone
Marilena Limone
Ludovica Manfra
Aurelio Marotta
Pasquale Martone
Wanda Miletti
Antonella Paladino
Ernesto Panariello
Anna Pellecchia
Christian Pepe
Giovanni Ramora
Barbara Sanguineti
Eliana Saporito
Simona Sarno
Diego Tarantino
Dorotea Virtuoso
Sceglie Avellino
Carmine Acocella
Massimo Anniversario
Daniele Bollante
Alessia Barbarisi
Assunta Bolognese
Gianrita Bruno
Federico Buttiglio
Giovanni Capobianco
Mariantonia Catena
Alessio Cristaudo
Daniele D’Adamo
Gerardo De Angelis
Emilio De Nisco
Giovanni De Guglielmo
Luca Del Gaudio
Giovanni Esposito
Jasmine Fusco
Giuseppina Guerriero
Giuseppe Lumini
Guendalina Manzi
Ylenia Marinella
Antonio Rosario Martino
Amerigo Mascioli
Carlo Matarazzo
Nadia Natale
Vincenzo Picariello
Pietro Giulio Raffa
Giulia Scola
Pietro Spiniello
Costantino Testa
Mariapia Villani
Giulia Zaolino
Forza Avellino
Gerardo Melillo
Immacolata Alviggi
Elisabetta Barbaro (detta Elisa)
Alessio Barbieri
Rosa Bellaroba
Giovanni Bove
Rita Capone
Simone Capozzi
Marianna Cecere
Alessandro Clemente
Lucio Cotticelli
Giovanna Del Buono
Rossella Delle Donne
Tiziano Di Giorgio
Maurizio Fina
Antonio Freda
Roberta Galasso
Edmondo Giovanniello
Lazzaro Iannaccone
Incoronata Montemarano (detta Cora)
Antonio Nigro
Marco Pericolo
Vincenzo Quintarelli
Angela Quinzio
Marco Mercurio Rapa
Sara Ricci
Euplio Gerardo Rinaldi
Daniela Rosa
Anita Spadea
Maria Cristina Trivelli
Giovanni Ventre
Alessia Visconti
Ora Avellino
Rauzzino Antonio Gerardo (detto Rau)
Barbato Paola
Belfiore Amelia
Brogna Carmine
Capobianco Francesca Pia
Cotilici Mihaela Maria (Detta Michela)
De Vito Francesca
Del Gaudio Michele
Della Sala Antonio
Della Sala Mario
Fiore Stefania
Iandolo Ornella
Iannuzzo Alessandro
Lanzetta Emilio Carlos
Laudonia Alfonso
Luongo Maria Anastasia
Mazza Carlo
Mollica Alfonso
Pellecchia Rita
Picariello Adriano
Pirone Renato
Ponzio Silvia
Poppa Nicola
Ranucci Carmine
Rocchetta Gerardo
Russo Gerarda
Sardella Francesca
Spagnuolo Walter
Tirri Benedetta
Vena Antonio
Villani Pellegrino
Zeccardo Luigi
Fratelli di Avellino
Giovanni Ardolino
Giuseppina Aurillo
Vittorio Boccieri
Mariateresa Borneo
Ornella Buonanno
Daniela Caputo
Valentino Carpentiero
Daniela Cennerazzo
Giuseppe Costanza
Giulio Cubeddu
Michele D’Agostino
Gaetano Dentice
Maria Di Rito
Alessia Ferrara
Giovanni Ferullo
Gerarda Festa
Rosalia Finno
Benedetta Follo
Patrizia Galasso
Aniello Galluccio
Sergio Gioia
Sabato Iannaccone
Anna Lucia Iannone
Claudio Mauriello
Arturo Meo
Giorgia Migliaccio
Manuel Montefusco
Roberto Pescatore
Umberto Palese
Giovanni Provvido
Francesco Rippo
Pellegrino Rotondi
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