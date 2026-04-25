Amministrative Avellino, Nello Pizza ci riprova: sei liste a sostegno dell’ex segretario Pd

Amministrative Avellino, Nello Pizza ci riprova: sei liste a sostegno dell’ex segretario PdPubblicato in data: 25/4/2026 alle ore:21:33 • Categoria: Politica •
Sei liste e una coalizione ampia per Nello Pizza, che torna in campo per la guida del Comune di Avellino. A sostenerlo il Partito Democratico, Stiamo con Nello Pizza, Casa Riformista per Avellino, Noi di Centro, Movimento Cinque Stelle e Avellino Città Pubblica, per un totale di oltre 180 candidati.
Per l’ex segretario provinciale del Pd si tratta di un ritorno: già candidato nel 2018, fu sconfitto al ballottaggio da Ciampi del M5S. In quella occasione erano in lista con lui anche Laura Nargi e Gianluca Festa. Oggi Pizza ci riprova, puntando su una coalizione larga e variegata per rilanciare la sua proposta politica nel capoluogo.
Partito Democratico
Enza Ambrosone
Valentina Bianco
Flaviano Capossela
Gennaro Cesa
Concetta detta Dina Ciccullo
Luca Cipriano
Silvia Di Somma
Leonardo Festa
Maria Pia Ficociello
Barbara Gaita
Mafalda Galluccio
Clelia Gambino
Carmine Genovese
Marietta Giordano
Nicola Giordano
Maria detta Mirella Giova
Virgilia Guerriero
Ettore Iacovacci
Sara Iannaccone
Teodoro Marena
Ada detta Ada Mastroberardino
Adalgisa Matarazzo
Nicole Mazzeo
Ciriaco Morano
Edgardo Pesiri
Claudio Petrozzelli
Angelo Reale
Fernando detto Nando Romano
Giuseppe Russo
Mario Sorice
Giuliana Taglialatela
Modestino Verrengia
Stiamo con Nello Pizza
Ferdinando Acerbo
Amedeo Alvino
Giovanna Barzaghi
Daniele Gabriela Birda
Cinzia Boschetto
Jiashwaeva Cutillo
Nicola D’Archi
Maurizio Deidda
Stefania Della Pia
Domenico Di Giacomo
Carmine Di Sapio
Felice Falco
Antonio Festa
Carmela Festa (detta Melita)
Sabrina Finelli
Gianluca Gaeta
Giuseppe Giacobbe (detto Geppino)
Maurizio Giovanniello
Domenico Giugliano (detto Mimmo)
Rita Guerra
Assunta Iandolo
Rita Iannaccone
Carlo Ianniciello
Massimiliano La Sala
Brunella Melchionna
Valerica Obreja
Michelina Preziosi
Emiliano Tedesco
Gabriella Viggiano
Giovanni Zanforlin
Antonella Della Pia
Costantino Vassallo
Casa Riformista per Avellino
Gianni Andreottola
Marco Adamo Boglione
Marianna Cataldo
Mafalda Caterina Anna Circelli
Antonia Coletti
Maria Assunta Coppola
Simona Corvigno
Mario Cresta
Giuseppe Davidde
Liberato De Piano
Raffaele Esposito
Simona Lucia Fiore
Costantino Fioretti
Michela Garone
Ugo Graziano
Mario Iannaccone
Marco Lallo
Evelina Limone
Carmelo Lo Conte
Michele Lombardi
Alessia Medugno
Massimiliano Muccio
Pasquale Nazzaro
Paola Teresa Palermo
Roger Panzetta
Pasquale Picariello
Alessio Ronconi
Stefano Scafuri
Pasquale Sorriento
Erica Stanco
Mattia Tartaro
Sergio Trezza
Noi di Centro
Gino Iannace
Gaetana Addesa
Michele Addesa
Ciro Alvino
Concetta Boccella
Oksana Bybliv
Maurizio Panza Caso
Antonio Cosmo
Sabino Covelli
Vincenzo Cristiano
Enrico D’Ambola
Gerardo D’Auria
Nunzia Della Sala
Giuseppina Del Mastro
Antonio Festa
Pasquale Gargano
Roberta Laudati
Salvatore Carmine Mercolino
Luca Negrone
Emiliano Noviello
Fabrizio Patrizi
Emilia Restaino
Giuseppe Restaino
Concetta Ruocco (detta Tina)
Giuseppe Solazzo
Gerarda Sorrentino
Wanda Spinelli
Giuseppe Vecchione
Serafina Vitiello
Cristina Zollo
Movimento Cinque Stelle
Antonio Aquino
Giuseppe Buscaino
Carmine Barbarisi
Maria Cioffi
Pellegrino Caruso
Pantaleone Maria Crudele
Luigi De Pace
Anna D’Aliasi
Agostino De Rosa
Romina De Angelis
Gianfranco Salvatore Donniacuo
Francesca Del Giudice
Vincenzo Evangelista
Antonella Festa
Gianfranco Fermo
Tiziana Guidi
Ferraro Pasquale
Antonella Graziano
Youssef Garch
Rita Laudato
Massimo Mingarelli
Luca Paola
Maria Oppido
Pasquale Luca Nacca
Sandro Pascale
Federica Rocci
Antonello Etroni
Maria Ronca
Amato Rizzo
Anna Spiezia
Giovanni Maria Sciscio
Elena Tordela
Avellino Città Pubblica
Giuseppe Aurigemma
Antonio Bellizzi
Antonella Cappuccio
Eunice Colella
Francesco De Caro
Maria Rosaria De Martino
Annamaria De Stefano
Carmelinda Di Costanzo
Francesca Fabrizio
Maria Grazia Famiglietti
Pasquale Fedele
Francesco Iandolo (detto Bubba)
Margerita Iommazzo
Mario Ippolito
Eliana Maffei
Franco Marra
Carlo Mele
Mauro Napolitano
Luigi Pedoto
Carla Perugini
Edoardo Picariello
Gabriele Repole
Nicolina Russo (detta Lina)
Amalio Santoro
Fabiola Sateriale
Giuseppe Sessa
Rosanna Sirignano
Gabriella Spagnuolo
Vittoria Pierina Troisi
Maria Carolina Vesce (detta Carolina)
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