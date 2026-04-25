Amministrative Avellino, Nello Pizza ci riprova: sei liste a sostegno dell’ex segretario Pd

Sei liste e una coalizione ampia per Nello Pizza, che torna in campo per la guida del Comune di Avellino. A sostenerlo il Partito Democratico, Stiamo con Nello Pizza, Casa Riformista per Avellino, Noi di Centro, Movimento Cinque Stelle e Avellino Città Pubblica, per un totale di oltre 180 candidati.

Per l’ex segretario provinciale del Pd si tratta di un ritorno: già candidato nel 2018, fu sconfitto al ballottaggio da Ciampi del M5S. In quella occasione erano in lista con lui anche Laura Nargi e Gianluca Festa. Oggi Pizza ci riprova, puntando su una coalizione larga e variegata per rilanciare la sua proposta politica nel capoluogo.

Partito Democratico

Enza Ambrosone

Valentina Bianco

Flaviano Capossela

Gennaro Cesa

Concetta detta Dina Ciccullo

Luca Cipriano

Silvia Di Somma

Leonardo Festa

Maria Pia Ficociello

Barbara Gaita

Mafalda Galluccio

Clelia Gambino

Carmine Genovese

Marietta Giordano

Nicola Giordano

Maria detta Mirella Giova

Virgilia Guerriero

Ettore Iacovacci

Sara Iannaccone

Teodoro Marena

Ada detta Ada Mastroberardino

Adalgisa Matarazzo

Nicole Mazzeo

Ciriaco Morano

Edgardo Pesiri

Claudio Petrozzelli

Angelo Reale

Fernando detto Nando Romano

Giuseppe Russo

Mario Sorice

Giuliana Taglialatela

Modestino Verrengia

Stiamo con Nello Pizza

Ferdinando Acerbo

Amedeo Alvino

Giovanna Barzaghi

Daniele Gabriela Birda

Cinzia Boschetto

Jiashwaeva Cutillo

Nicola D’Archi

Maurizio Deidda

Stefania Della Pia

Domenico Di Giacomo

Carmine Di Sapio

Felice Falco

Antonio Festa

Carmela Festa (detta Melita)

Sabrina Finelli

Gianluca Gaeta

Giuseppe Giacobbe (detto Geppino)

Maurizio Giovanniello

Domenico Giugliano (detto Mimmo)

Rita Guerra

Assunta Iandolo

Rita Iannaccone

Carlo Ianniciello

Massimiliano La Sala

Brunella Melchionna

Valerica Obreja

Michelina Preziosi

Emiliano Tedesco

Gabriella Viggiano

Giovanni Zanforlin

Antonella Della Pia

Costantino Vassallo

Casa Riformista per Avellino

Gianni Andreottola

Marco Adamo Boglione

Marianna Cataldo

Mafalda Caterina Anna Circelli

Antonia Coletti

Maria Assunta Coppola

Simona Corvigno

Mario Cresta

Giuseppe Davidde

Liberato De Piano

Raffaele Esposito

Simona Lucia Fiore

Costantino Fioretti

Michela Garone

Ugo Graziano

Mario Iannaccone

Marco Lallo

Evelina Limone

Carmelo Lo Conte

Michele Lombardi

Alessia Medugno

Massimiliano Muccio

Pasquale Nazzaro

Paola Teresa Palermo

Roger Panzetta

Pasquale Picariello

Alessio Ronconi

Stefano Scafuri

Pasquale Sorriento

Erica Stanco

Mattia Tartaro

Sergio Trezza

Noi di Centro

Gino Iannace

Gaetana Addesa

Michele Addesa

Ciro Alvino

Concetta Boccella

Oksana Bybliv

Maurizio Panza Caso

Antonio Cosmo

Sabino Covelli

Vincenzo Cristiano

Enrico D’Ambola

Gerardo D’Auria

Nunzia Della Sala

Giuseppina Del Mastro

Antonio Festa

Pasquale Gargano

Roberta Laudati

Salvatore Carmine Mercolino

Luca Negrone

Emiliano Noviello

Fabrizio Patrizi

Emilia Restaino

Giuseppe Restaino

Concetta Ruocco (detta Tina)

Giuseppe Solazzo

Gerarda Sorrentino

Wanda Spinelli

Giuseppe Vecchione

Serafina Vitiello

Cristina Zollo

Movimento Cinque Stelle

Antonio Aquino

Giuseppe Buscaino

Carmine Barbarisi

Maria Cioffi

Pellegrino Caruso

Pantaleone Maria Crudele

Luigi De Pace

Anna D’Aliasi

Agostino De Rosa

Romina De Angelis

Gianfranco Salvatore Donniacuo

Francesca Del Giudice

Vincenzo Evangelista

Antonella Festa

Gianfranco Fermo

Tiziana Guidi

Ferraro Pasquale

Antonella Graziano

Youssef Garch

Rita Laudato

Massimo Mingarelli

Luca Paola

Maria Oppido

Pasquale Luca Nacca

Sandro Pascale

Federica Rocci

Antonello Etroni

Maria Ronca

Amato Rizzo

Anna Spiezia

Giovanni Maria Sciscio

Elena Tordela

Avellino Città Pubblica

Giuseppe Aurigemma

Antonio Bellizzi

Antonella Cappuccio

Eunice Colella

Francesco De Caro

Maria Rosaria De Martino

Annamaria De Stefano

Carmelinda Di Costanzo

Francesca Fabrizio

Maria Grazia Famiglietti

Pasquale Fedele

Francesco Iandolo (detto Bubba)

Margerita Iommazzo

Mario Ippolito

Eliana Maffei

Franco Marra

Carlo Mele

Mauro Napolitano

Luigi Pedoto

Carla Perugini

Edoardo Picariello

Gabriele Repole

Nicolina Russo (detta Lina)

Amalio Santoro

Fabiola Sateriale

Giuseppe Sessa

Rosanna Sirignano

Gabriella Spagnuolo

Vittoria Pierina Troisi

Maria Carolina Vesce (detta Carolina)