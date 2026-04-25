Avellino, salvezza e sogno playoff : Bari ko 2-0

Pubblicato in data: 25/4/2026 alle ore:20:55 • Categoria: Avellino Calcio •

Tre punti pesantissimi per i lupi che, a due giornate dal termine della regular season, superano al Partenio-Lombardi il Bari con un netto 2-0 grazie alle reti di Besaggio e Palumbo. Una vittoria meritata che vale la salvezza aritmetica e apre ora scenari nuovi: con la mente libera, l’Avellino può iniziare a guardare anche al sogno playoff.



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