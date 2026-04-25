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Domani torna “La Domenica Sportiva”: la città diventa un’arena a cielo aperto

Pubblicato in data: 25/4/2026 alle ore:21:39 • Categoria: Sport

Atripalda si prepara ad accogliere la quarta edizione de “La Domenica Sportiva”, in programma il 26 aprile dalle 9:30 alle 13:00 tra via Roma e piazza Umberto I. Una mattinata dedicata allo sport, al benessere e alla socialità, con il centro cittadino pronto a trasformarsi in una grande area all’aperto per attività, tornei e momenti di aggregazione.

L’iniziativa, patrocinata dal CONI – Comitato Regionale Campania (Avellino), punta a promuovere la pratica sportiva in tutte le sue forme, dando spazio anche a discipline meno conosciute ma non per questo meno importanti. Accanto all’intrattenimento sportivo, spazio anche alla prevenzione, con una giornata dedicata alla salute e al benessere dei cittadini.

“Siamo giunti con grande orgoglio alla quarta edizione de ‘La Domenica Sportiva’, un appuntamento che rappresenta ormai una bellissima tradizione per la nostra comunità – spiega l’assessore allo Sport Antonio Guancia –. Il nostro obiettivo è promuovere la pratica sportiva non solo come momento di gioco e competizione, ma soprattutto come strumento fondamentale per la salute, la prevenzione e la socialità di cittadini di ogni età. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una grande festa”.

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