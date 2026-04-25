Festa della Liberazione: corteo e deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti di Atripalda

Oggi 25 Aprile è la festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo.

È una festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani seppero della firma dell’armistizio a Cassibile).

La guerra non finì il 25 aprile 1945. Questo è un giorno simbolico, scelto perché in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea Gotica da parte degli alleati e all’azione della Resistenza.

Su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il 22 aprile 1946, il Re Umberto II emanò un decreto: “A celebrazione7 della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale”. La ricorrenza venne celebrata anche negli anni successivi, ma solo nel 1949 è stata istituzionalizzata come festa nazionale, insieme al 2 giugno, festa della Repubblica.

Da allora ogni anni il 25 aprile vengono organizzate manifestazioni pubbliche in memoria della Liberazione.

Tra gli eventi c’è il solenne omaggio, da parte del presidente della Repubblica italiana e delle alte cariche dello Stato, al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, con la deposizione di una corona di alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre.

Da piazza Municipio ha preso il via il corteo, organizzato dall’Amministrazione comunale, che ha attraversato le principali strade della città.

Con gli ex combattenti in testa le Istituzioni, le autorità militari, civili e religiose hanno poi proseguito verso il Monumento ai Caduti in piazza Umberto I.

Qui il vicesindaco Domenico Landi ha deposto una corona di alloro e tenuto un discorso rimarcando i valori della Liberazione. La cerimonia si è conclusa dopo benedizione da parte dei parroci e l’alzabandiera del tricolore.