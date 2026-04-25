Unicusano Avellino Basket: contro Roseto caccia al settimo posto

Con la gara contro Roseto in programma domani alle 18.00 si chiude la stagione regolare del campionato di Serie A2 OldWildWest. Gli irpini hanno in tasca il secondo turno dei play-in e la certezza del fattore camipo (nono posto blindato) con la gara che si disputerà, eventualmente o sabato 2 o domenica 3 maggio. L’Unicusano Avellino Basket in quest’ultima gara della regular season ha un obiettivo ancora più ambizioso: il settimo posto e l’accesso diretto ai Play-off. Roseto, invece, ha bisogno di punti per arrivare preparata alle sfide di play-out. Sarà un match da vivere e da giocare fino al quarantesimo minuto. I biancoverdi sono reduci dalla sconfitta nel derby di Scafati, una partita nella quale la squadra avellinese ha perso Federico Mussini. L’infortunio al ginocchio ha costretto l’asso reggiano a chiudere in anticipo la stagione. Al suo posto arriva da Brindisi il playmaker Blake Francis.

Una gara particolare di fine stagione, soprattutto per i biancoverdi. Pur disputando una stagione positiva, questo rush finale consegna una squadra rammaricata e danneggiata soprattutto dalla cattiva sorte, che nel momento meno opportuno è andata ad accanirsi sul roster allenato da Gennaro Di Carlo. Grande, Dell’Agnello e Mussini, pilastri di questo organico, sono venuti meno, impedendo all’Unicusano di poter strappare già il biglietto per i play-off. Tutto sarà dipenderà da questa partita e dai risultati provenienti dagli altri campi, con gli irpini che fanno la corsa su Rieti e Rimini. Agonismo e voglia di vincere non mancheranno, così come fisicità ed adrenalina. Rispetto all’andata la squadra abruzzese ha cambiato tanto ed ora il leader è D’Angelo Harrison. È lui l’uomo sul quale si posano maggiormente le attenzioni dei biancoverdi. In stagione Harrison ha già affrontato Avellino in maglia Bergamo, una gara nella quale il cestista americano litigò e neanche poco con il canestro. Roseto è reduce dalla sconfitta interna con Verona, che con coach Ramagli ha trovato nuovo slancio.

L’AVVERSARIO

Roseto ha disputato più di un campionato in questa stagione: c’è stata una fase iniziale, un intermezzo e poi una fase finale. La squadra ha dovuto assimilare processi ed uomini diversi. L’esonero di Finelli, poi richiamato, quindi l’arrivo di giocatori chiamati per permettere agli abruzzesi di raggiungere la corsa salvezza. A campionato in corso sono arrivati Laquintana, D’Angelo Harrison, Canka, Del Chiaro. Mezza squadra è stata rifatta, per consentire alla neopromossa Roseto di mantenere la categoria. Assieme a questi giocatori figurano altri elementi esperti come Cannon, Landi e Petrovic. Se questo roster avesse iniziato con questi giocatori la stagione, la salvezza sarebbe stata centrata ad occhi chiusi. Oggi si arriva a giocare la gara di Avellino con la pressione di chi deve provare a vincere.

I NUMERI

Con 80.9 punti di media l’Unicusano Avellino Basket è il quarto attacco del campionato, mentre il miglior realizzatore resta sempre Jaren Lewis.

Roseto risulta essere la terza peggior difesa del torneo con 2830 punti totali subiti e non a caso versa sul fondo della classifica. D’Angelo Harrison è il miglior giocatore della rosa per punti segnati con 26.9.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50.

CORSA AL SETTIMO POSTO: GLI SCENARI

Domenica 26 aprile, alle ore 18:00, gli irpini ospiteranno al Del Mauro la Liofilchem Roseto. Non sarà solo una sfida di prestigio, ma l’ultima chiamata per tentare il grande salto in classifica. Attualmente al nono posto con 40 punti, Avellino insegue il duo composto da Rieti e Rimini a quota 42. .

SQUADRE IN CORSA PER IL SETTIMO POSTO, CLASSIFICA ATTUALE:

7 Rieti (42 pt)

8 Rimini (42 pt)

9 Avellino (40 pt)

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA (26/04, ore 18:00)

Unicusano Avellino Basket vs Liofilchem Roseto

RSR Sebastiani Rieti vs Reale Mutua Torino

Dole Basket Rimini vs Givova Scafati

FATTORE CLASSIFICA AVULSA

Il punto di forza dei biancoverdi risiede negli scontri diretti: Avellino è infatti in vantaggio sia contro Rieti che contro Rimini. In caso di vittoria biancoverde ed arrivo a tre a quota 42 punti, la classifica avulsa premierebbe proprio gli irpini, proiettandoli direttamente alla post-season senza passare dai Play-in.

IPOTESI ARRIVO IN PARITA’ (42 pt):

7 AVELLINO (4-0 negli scontri diretti)

8 RIETI (2-2 negli scontri diretti)

9 RIMINI (0-4 negli scontri diretti)

L’appuntamento per tutti i tifosi è fissato per domani: la stagione dell’Unicusano Avellino Basket cerca l’ultimo, decisivo guizzo.

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm, Zerini, Lewis, Grande, Fianco, Francis, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi Fresno

Coach: Di Carlo

LIOFILCHEM ROSETO:

Canka, Harrison , Del Chiaro, Incoronato, Petrovic, Sabatino, Cannon, Landi, Laquintana, Durante, Di Gregorio

Coach: Finelli