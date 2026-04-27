Unicusano Avellino Basket: contro Roseto vittoria, ottavo posto e play-in

La regular season si è conclusa con la vittoria dell’Unicusano Avellino Basket sulla Liofilchem Roseto con il punteggio di 87-68. Un successo davanti al pubblico amico siginificativo, perchè i biancoverdi hanno messo il cuore oltre l’ostacolo conquistando un successo non scontato, che permette di chiudere all’ottavo posto disputando il play-in. Il prossimo weekend i biancoverdi affronteranno la vincente dello spareggio tra Juvi Cremona – Reale Mutua Torino, che mercoledì si affronteranno in gara secca a Cremona. Contro Roseto i biancoverdi hanno potuto testare Blake Francis, il cui impatto è stato positvo. Per il cestista a stelle e strisce 26 punti ed una guida sicura come fosse stato sempre presente in questo organico.

“Sulla partita c’è poco da dire – ha commentato Di Carlo – mi piace commentare il buon esordio di Francis, si vede che ha del potenziale. Ha avuto modo di prendere contezza sul campo e fiducia con i nuovi compagni. Abbiamo poco tempo per giocare una partita importante, ma è una grande opportunità e chiudendo all’ottavo posto affrontando la vincente tra JuVi Cremona – Reale Mutua Torino.

PRIMO QUARTO

Partita equilibrata con ritmo di fine stagione con ritmo piuttosto blando. Al quinto minuto Roseto é avanti 6-10 con il canestro di Sabatino. Un parziale di 7-1 di Avellino riporta l’Unicusano avanti 13-11. Si chiude il primo periodo 23-19.

SECONDO QUARTO

Avellino si porta subito sul 33-19 con un parziale di 7-0 firmato Lewis – Zerini – Francis. Avellino sale sul + 17 (38-21) e poi sul +20 (44-24). Roseto replica con due triple di Petrovic e Cannon per il 44-30. Il quarto termina 51-36 per i biancoverdi.

TERZO QUARTO

Per rallentare il flusso offensivo con una zona 3-2, che di fatto ha un impatto iniziale, ma poi Avellino prende le misure riportandosi sul +22 (65-43) con Francis in grande spolvero. L’Unicusano raggiunge il + 24 (71-47).

QUARTO QUARTO

Roseto apre il quarto provando una inedita boxe and one, mentre Avellino tocca il + 26 (76-50). Avellino chiude il match vincendo 87-68.

PARZIALI

Unicusano Avellino Basket – Liofilchem Roseto 87-68 (23-19, 28-17, 20-11, 16-21)

Unicusano Avellino Basket: Blake Francis 26 (7/9, 4/8), Jaren Lewis 16 (2/5, 3/6), Rei Pullazi 12 (1/3, 2/6), Lucas Fresno 10 (2/5, 2/5), Mikk Jurkatamm 8 (1/1, 2/6), Andrea Zerini 5 (1/1, 1/1), Alexander Cicchetti 4 (2/3, 0/0), Mattia Fianco 3 (0/2, 1/2), Giacomo Donati 2 (0/3, 0/1), Giovanni Pini 1 (0/0, 0/0)

Coach: Gennaro Di Carlo

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Jaren Lewis 9) – Assist: 23 (Blake Francis, Mikk Jurkatamm 5)

Liofilchem Roseto: Jalen Cannon 13 (4/8, 1/2), Abramo Canka 12 (1/6, 1/1), Danilo Petrovic 10 (2/5, 2/6), Filippo Gaeta 10 (2/5, 2/4), Aristide Landi 6 (0/1, 1/6), Tommaso Laquintana 6 (3/5, 0/0), Alessandro Dinoia 5 (1/1, 1/2), Angelo Del chiaro 4 (2/4, 0/0), Antonino Sabatino 2 (1/2, 0/1), Alessio Incoronato 0 (0/0, 0/1), D’angelo Harrison 0 (0/0, 0/0)

Coach: Alessandro Finelli

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Angelo Del chiaro 6) – Assist: 14 (Tommaso Laquintana 5)