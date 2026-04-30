Atripalda, trionfo per la “Domenica Sportiva”: città invasa da sport e partecipazione. Foto

Atripalda si conferma capitale dello sport e della partecipazione con il grande successo della IV edizione de “La Domenica Sportiva”, svoltasi nella mattinata del 26 aprile tra via Roma e piazza Umberto I. Un evento che ha trasformato il cuore cittadino in una vera arena a cielo aperto, richiamando centinaia di cittadini di tutte le età.

Dalle discipline più conosciute a quelle meno diffuse, la manifestazione ha offerto un ricco programma di attività, esibizioni e tornei, affiancati da momenti dedicati alla prevenzione e al benessere. Una giornata all’insegna dello sport come strumento di inclusione, educazione e socialità.

Fondamentale il contributo delle associazioni sportive, dei volontari della Protezione Civile e della Misericordia, dell’ACM e della Polizia Municipale, che hanno garantito organizzazione e sicurezza, rendendo possibile la piena riuscita dell’iniziativa.

Tra i momenti più apprezzati, la presenza di rappresentanti delle eccellenze sportive irpine: per l’US Avellino 1912 il presidente Angelo Antonio D’Agostino e il calciatore Dimitrios Sounas, accolti con entusiasmo dai tifosi, e per la Scandone Avellino il presidente Marco Trasente insieme agli atleti, riportando il grande basket tra la gente.

Soddisfatto l’assessore allo Sport Antonio Guancia: «Il successo di questa edizione non è solo nei numeri, ma nei sorrisi dei bambini che hanno provato nuove discipline e nell’energia degli adulti che si sono messi in gioco. Lo sport è il collante più forte della nostra comunità».

Presente all’iniziativa anche il sindaco, che ha sottolineato il valore sociale dell’evento: «Vedere Atripalda così viva, colorata e partecipata è motivo di grande orgoglio. Manifestazioni come questa dimostrano quanto lo sport sia fondamentale per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il senso di comunità».

Un messaggio condiviso anche dal presidente del CONI provinciale, Giuseppe Saviano, che ha evidenziato l’importanza di iniziative capaci di avvicinare i giovani ai valori sani dello sport.

Una vera festa collettiva che ha ribadito il ruolo centrale dello sport nella vita della comunità atripaldese, tra entusiasmo, partecipazione e voglia di stare insieme.