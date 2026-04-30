Avellino, trasferta a Empoli: sfida decisiva per i lupi

Pubblicato in data: 30/4/2026 alle ore:09:34 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Empoli – Avellino che verrà disputata domani venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 37^ giornata del campionato di serie B, si è conclusa la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Castellani” di Empoli per un totale di 3100 posti. I biglietti per i settori locali potranno essere acquistati esclusivamente dai residenti nella regione Toscana.

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