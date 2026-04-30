“Riempire il PalaDelMauro per il Play-In”: l’appello di Lombardi e Nevola per la sfida del 3 maggio

L’Unicusano Avellino Basket ha presentato ufficialmente questo pomeriggio l’iniziativa “Sesto Uomo In Campo”, lanciata in vista dell’importante sfida di Play-in in programma domenica 3 maggio alle ore 18:00. Il match si disputerà nella cornice del PalaDelMauro contro la vincente dello spareggio tra Ferraroni JuVi Cremona e Reale Mutua Torino.

A illustrare i dettagli del progetto sono stati il Presidente Giuseppe Lombardi e il General Manager Antonello Nevola.

Il Presidente ha sottolineato l’importanza del legame tra squadra e territorio:

“Nonostante le difficoltà incontrate nel corso della stagione, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti rispetto allo scorso anno. Questo è un momento di condivisione fondamentale e ci aspettiamo una risposta calorosa dal pubblico avellinese, affinché sia davvero il nostro uomo in più. Per premiare i nostri abbonati, abbiamo previsto sconti dedicati e il diritto di prelazione. Sarà una vera ‘Giornata Biancoverde’, con un valore aggiunto: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia. Guardando al campo, Lombardi ha aggiunto: “L’obiettivo è chiaro e lavoriamo per raggiungerlo. È stato un campionato indecifrabile, ma speriamo di confermarci come la mina vagante dei play-off.”

L’analisi del General Manager

Il General Manager ha posto l’accento sulla crescita strutturale del club: “La nostra soddisfazione deriva dal percorso di crescita costante della società. Centrare la qualificazione ai playoff rappresenterebbe un progresso significativo. Il nostro compito sarà poi capire come elevare ulteriormente il livello, sotto ogni punto di vista.”

Informazione sulla Biglietteria

Per l’occasione, la società ha deciso di mantenere invariati i prezzi della regular season, gli abbonati godranno del diritto di prelazione fino alla giornata di giovedì. Da venerdì paritrà la prevendità online sulla piattaforma www.go2.it. La vendita è iniziata oggi e proseguirà fino a domenica presso il botteghino del PalaDelMauro.

da Martedì a Venerdì: 17.00-20.00

Sabato: 10.00-13.00

Domenica: 10.00-12.00 e dalle 15.30 fino ad inizio gara.

Prezzi abbonati

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 5 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro.

Prezzi non abbonati

Curva Sud: € 7 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.