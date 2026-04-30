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Un campo sportivo inclusivo nel Parco Elio Parziale: ok unanime dal Consiglio comunale di Atripalda

Pubblicato in data: 30/4/2026 alle ore:09:45 • Categoria: Attualità

Un campo sportivo polivalente, accessibile anche ai ragazzi con disabilità, sorgerà nel Parco Elio Parziale. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto di “ampliamento e rifunzionalizzazione di un parco privato sito alla via Tufara ai sensi dell’art. 33 delle norme di attuazione del Piano regolatore generale”.

La proposta, illustrata dal sindaco Paolo Spagnuolo, punta a realizzare uno spazio sportivo realmente inclusivo, senza limiti di età né vincoli di accesso, aperto al mondo dell’associazionismo e, soprattutto, ai ragazzi con disabilità. «Sarà uno spazio per tutti, senza barriere», ha chiarito il primo cittadino in aula.

L’intervento interesserà un’area privata a verde in via Tufara, intitolata al compianto direttore didattico dell’Istituto comprensivo De Amicis-Masi. Il parco, esteso per oltre 4mila metri quadrati, è stato acquisito dal dottor Sabino Aquino, chirurgo Maxillo facciale e cognato del compianto dirigente scolastico e riqualificato con viali di ulivo, panchine e area giochi. A completarlo saranno ora il campo sportivo polivalente per calcio e basket, dotato anche di spogliatoi, e un ampio parcheggio.

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