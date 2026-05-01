Avellino ko a Empoli: decide Lovato, ora tutto nell’ultima gara per i playoff

Pubblicato in data: 1/5/2026 alle ore:21:28 • Categoria: Avellino Calcio •

Empoli indigesto per l’Avellino, che cade di misura al termine di una sfida equilibrata ma segnata dall’episodio decisivo firmato da Lovato. I biancoverdi tengono bene il campo, costruiscono, ma non trovano la zampata vincente negli ultimi metri. A fare la differenza è ancora una volta la concretezza dei padroni di casa, capaci di sfruttare al meglio una delle poche occasioni nitide. Per i lupi resta il rammarico per una prova poco incisiva sotto porta. Sugli spalti, invece, è spettacolo biancoverde: in 3100 hanno seguito la squadra, trascinandola con passione per tutti i novanta minuti. Un segnale forte, che conferma l’attaccamento della piazza. Ora tutto si decide nell’ultima gara: l’Avellino si giocherà le proprie chance venerdì sera con il Modena in casa per conquistare l’ottavo posto. Servirà più cinismo, ma con un “Branco” così nulla è impossibile.

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