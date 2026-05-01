Primo Maggio ad Atripalda, il sindaco: “Lavoro, dignità e radici per costruire il futuro”

Una giornata che unisce memoria, identità e impegno quotidiano. Nel suo messaggio per il Primo Maggio, il sindaco di Atripalda richiama il valore profondo del lavoro come fondamento della dignità umana e collante della comunità.

“Celebrare il lavoro significa riconoscere la dignità di ogni persona”, sottolinea il primo cittadino, evidenziando come dietro ogni mestiere ci siano storie di sacrificio, speranza e responsabilità. Un richiamo forte, che lega il presente alle radici storiche del territorio.

Il riferimento è ai santi martiri dell’antica Abellinum, Ippolisto e compagni, simbolo di una tradizione che continua a vivere nella cappella del tesoro dello Specus Martyrum, luogo identitario per la comunità atripaldese. “Ritrovarci in queste radici – evidenzia Paolo Spagnuolo– ci dà la forza di rimanere integri e di proteggere ciò che amiamo”.

La giornata del sindaco è proseguita a Napoli, nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale, dove ha preso parte alla cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”, onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica. Un momento istituzionale e simbolico, che ha visto protagonista anche Atripalda.

A ricevere il riconoscimento è stato infatti il concittadino Claudio Fedele, premiato per la sua carriera esemplare. “È stato un momento di grande orgoglio rappresentare la nostra comunità e accompagnare un nostro concittadino in questa importante occasione”, ha concluso il sindaco.

Un Primo Maggio che, tra memoria e attualità, restituisce il senso di una comunità che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici.