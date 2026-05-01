Unicusano Avellino Basket, boom per la prelazione: botteghini aperti oggi

Unicusano Avellino Basket, boom per la prelazione: botteghini aperti oggiPubblicato in data: 1/5/2026 alle ore:21:23 • Categoria: Avellino Basket •
L’Unicusano Avellino Basket informa che, in soli due gironi dal lancio della promozione ‘Sesto Uomo In Campo”, 600 abbonati hanno esercitato il loro diritto di prelazione. I tifosi hanno confermato il proprio posto a sedere e la presenza in occasione del match contro la Ferraroni Juvi Cremona, in programma domenica 3 maggio alle 18.00 al PalaDelMauro e valido per il secondo turno di Play-In del campionato di Serie A2 OldWildWest.
Il club ricorda che il diritto di prelazione è scaduto, ma l’agevolazione prevista per gli abbonati prosegue e scadrà sabato alle ore 13.00. Visto il grande numero di richieste pervenute, la biglietteria sarà aperta anche questa mattina, venerdì 1 maggio, dalle ore 11.00 alle 13.00.
Info Biglietteria
Venerdì: 11.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00
Sabato: 10.00-13.00
Domenica: 10.00-12.00 e dalle 15.30 fino ad inizio gara.
Prezzi Abbonati
Curva Sud: € 5 ;
Tribuna Terminio Inferiore: € 15 euro;
Tribuna Terminio Superiore: €10 euro;
Tribuna Vip: € 20 euro;
Tribuna Montevergine Inferiore: € 15 euro;
Tribuna Montevergine Superiore: €10 euro;
Tribuna Vip: € 20 euro.
Prezzi Non Abbonati
Curva Sud: € 7 ;
Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;
Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;
Tribuna Vip: € 40 euro;
Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;
Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;
Tribuna Vip: € 40 euro.
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