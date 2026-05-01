Unicusano Avellino Basket, boom per la prelazione: botteghini aperti oggi

L’Unicusano Avellino Basket informa che, in soli due gironi dal lancio della promozione ‘Sesto Uomo In Campo”, 600 abbonati hanno esercitato il loro diritto di prelazione. I tifosi hanno confermato il proprio posto a sedere e la presenza in occasione del match contro la Ferraroni Juvi Cremona, in programma domenica 3 maggio alle 18.00 al PalaDelMauro e valido per il secondo turno di Play-In del campionato di Serie A2 OldWildWest.

Il club ricorda che il diritto di prelazione è scaduto, ma l’agevolazione prevista per gli abbonati prosegue e scadrà sabato alle ore 13.00. Visto il grande numero di richieste pervenute, la biglietteria sarà aperta anche questa mattina, venerdì 1 maggio, dalle ore 11.00 alle 13.00.

Info Biglietteria

Venerdì: 11.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00

Sabato: 10.00-13.00

Domenica: 10.00-12.00 e dalle 15.30 fino ad inizio gara.

Prezzi Abbonati

Curva Sud: € 5 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro.

Prezzi Non Abbonati

Curva Sud: € 7 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.