Amministrative Avellino, il commissario Perrotta incontra i tre candidati a sindaco

Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile 2026, al Comune di Avellino si è svolto un incontro istituzionale tra il commissario straordinario Giuliana Perrotta e i tre candidati alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026: Laura Nargi, Gianluca Festa e Nello Pizza.

“L’incontro – fanno sapere da Palazzo di Città – è stato promosso dal commissario straordinario ed è nato esclusivamente con l’obiettivo di garantire una informazione completa sulle principali attività che sono state portate avanti durante i mesi di gestione commissariale. In particolare, sono state messe in evidenza le iniziative che sono state portate a termine e quelle ancora aperte in modo da condividere, in maniera trasparente ed equidistante, con i tre candidati, le questioni più urgenti che la futura Amministrazione comunale dovrà affrontare. Il confronto si è svolto in un clima di serena collaborazione”.