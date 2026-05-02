Il Centro per l’Autismo “Leo Kanner” consegnato all’Asl di Avellino

La consegna della struttura rappresenta un risultato di grande rilievo ed è l’atto conclusivo di una stretta collaborazione avviata nei mesi scorsi tra il Comune e l’Asl di Avellino finalizzata a concludere un percorso ventennale e ad assicurare un servizio atteso a lungo dalla comunità. La gestione del Centro sarà affidata all’ASL Avellino, che provvederà all’organizzazione delle attività cliniche e assistenziali, all’allestimento degli spazi e alla dotazione delle attrezzature necessarie, garantendo servizi qualificati e continuativi.

La struttura è stata intitolata a Leo Kanner (1894–1981), psichiatra che per primo ha descritto l’autismo come sindrome clinica specifica, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nel promuovere consapevolezza e attenzione verso questa tematica. Con l’attivazione del Centro per l’Autismo, il Comune di Avellino compie un passo significativo verso il rafforzamento della rete dei servizi sociosanitari sul territorio, ponendo al centro la tutela della persona e il sostegno alle famiglie.