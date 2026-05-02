  
domenica 03 maggio 2026
Flash news:   LA SCANDONE AVELLINO PIEGA LA RESISTENZA DI MESSINA E SI PRENDE GARA 1 DEI PLAY OFF Via libera al piano triennale delle opere pubbliche Piano alienazioni e vendita del mercatino: scontro in Consiglio comunale adAtripalda Il Centro per l’Autismo “Leo Kanner” consegnato all’Asl di Avellino Amministrative Avellino, il commissario Perrotta incontra i tre candidati a sindaco Unicusano Avellino Basket domani il play-in, Di Carlo: “Abbiamo una grande opportunità” Stasera gara 1 degli ottavi di finale playoff tra Scandone Avellino e Basket School Messina Primo Maggio amaro: il lavoro che manca ai giovani Primo Maggio ad Atripalda, il sindaco: “Lavoro, dignità e radici per costruire il futuro” Avellino ko a Empoli: decide Lovato, ora tutto nell’ultima gara per i playoff

Via libera al piano triennale delle opere pubbliche

Pubblicato in data: 2/5/2026 alle ore:17:41 • Categoria: Politica

Il Consiglio comunale di Atripalda ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, un programma da circa 69 milioni di euro che punta su scuole, ambiente, patrimonio culturale e spazi di aggregazione. Ma il via libera è arrivato al termine di un acceso confronto politico tra maggioranza e opposizione.
Soddisfatto il sindaco Paolo Spagnuolo, che ha rivendicato la portata del piano: «Il piano non tralascia alcun aspetto della vita della nostra città. C’è grande attenzione alle strutture scolastiche, ai beni culturali e alla tutela dell’ambiente». Il primo cittadino ha sottolineato anche il valore complessivo degli interventi: «Parliamo di circa 69 milioni di euro, cifre che dimostrano una crescita significativa rispetto al passato e una progettazione sempre più attenta alle esigenze del territorio».
Tra i punti qualificanti, interventi contro il dissesto idrogeologico, progetti di efficientamento energetico e attenzione alla disabilità. «Abbiamo coinvolto le associazioni – ha spiegato – affinché il piano risponda realmente ai bisogni delle persone». Spazio anche all’edilizia popolare, in particolare nel quartiere Alvanite, per il quale è stata avanzata una richiesta di finanziamento da 18 milioni di euro.
Dura la replica dell’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo (Atripalda Futura), che ha bocciato l’impostazione del piano definendolo «più un libro dei desideri che un programma concreto». «Scrivere opere fino a 69 milioni non significa aver fatto una buona attività amministrativa – ha attaccato – perché gran parte degli interventi non ha copertura finanziaria certa».
L’ex primo cittadino ha puntato il dito anche su alcune opere simbolo, come la riqualificazione dell’ex scuola Mazzetti di via Manfredi: «Dopo quattro anni non è chiaro cosa si voglia fare. Parliamo di un intervento da oltre 7 milioni senza una discussione vera sul futuro dell’edificio». Critiche anche sul centro di raccolta comunale e su altri interventi inseriti nel piano «senza indicazioni precise su tempi, risorse e localizzazione».
Nel dibattito è intervenuto anche l’assessore all’istruzione Lello Labate, che ha chiarito lo stato del progetto Mazzetti: «La progettazione non è ancora chiusa e presenta diverse incongruenze. Stiamo lavorando per definire una soluzione più coerente». Dall’opposizione, Nancy Palladino ha invitato a non abbandonare la vocazione pubblica della struttura: «È un edificio centrale, facilmente raggiungibile, che può diventare un punto di aggregazione per giovani e famiglie».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *