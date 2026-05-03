LA SCANDONE AVELLINO PIEGA LA RESISTENZA DI MESSINA E SI PRENDE GARA 1 DEI PLAY OFF

La Scandone Avellino parte con autorità nella corsa ai play-off, conquistando gara uno tra le mura amiche del Pala Del Mauro. Davanti a un pubblico caloroso, i biancoverdi superano una tenace

Basket School Messina al termine di una sfida intensa e combattuta, grazie a una prova collettiva solida e ben orchestrata: 79-66 il finale.

A fare la differenza, oltre all’organizzazione di squadra, sono state anche le prestazioni di spicco di

alcuni elementi del roster come Kmetic (mvp della gara con 28 punti) e Duranti, protagonista dell’avvio del match con le sue triple. Importante anche l’energia e la presenza sotto canestro dei

lunghi Ragusa e Donda, fondamentali nel controllo dei rimbalzi. Non sono mancati, inoltre, gli apporti importanti dalla panchina, segnale di un gruppo compatto e pronto a rispondere in ogni situazione.

Un successo che vale l’1-0 nella serie e che conferma le ambizioni della formazione irpina, determinata a proseguire il proprio cammino con fiducia ed entusiasmo.

Avvio intenso al PalaDelMauro, con la Basket School Messina che parte meglio grazie all’impatto di Chakir e Beltadze, sfruttando alcune imprecisioni offensive della Scandone Avellino. Gli errori di

gestione costringono coach Dell’Imperio al primo time-out. La reazione irpina è immediata: migliorano spaziature e letture, con Kmetic e Duranti che colpiscono dall’arco firmando un parziale di 8-0. Cresce anche la pressione difensiva di Avellino, che limita le soluzioni dei siciliani. Il time-out di coach Sidoti non interrompe il momento positivo biancoverde: le triple di Duranti spaccano la

partita e indirizzano il quarto. Nel finale, l’appoggio di Donda fissa il punteggio sul 23-10 per Avellino.

Nel secondo quarto la Scandone Avellino mantiene alta l’intensità su entrambi i lati del campo, consolidando quanto di buono costruito nei primi dieci minuti. Kmetic continua ad attaccare il

ferro con decisione, sfruttando bene le situazioni di close-out, mentre la difesa irpina si distingue per efficaci rotazioni e buona protezione dell’area. Sul piano offensivo, i biancoverdi muovono con

fluidità il pallone, trovando soluzioni ad alta percentuale: Vitale si accende dall’arco con due triple consecutive che ampliano il gap. La Basket School Messina prova a rientrare con una giocata di Warden dalla lunga distanza, ma Avellino continua a imporre il proprio ritmo. Determinante anche

il contributo di Donda nel pitturato, efficace nelle situazioni di pick and roll sia come rollante che come finalizzatore. Duranti, ancora protagonista, firma il massimo vantaggio sul +21 capitalizzando

un recupero difensivo trasformato in punti. Nel finale di frazione, i padroni di casa gestiscono con maturità il possesso, andando all’intervallo lungo sul 43-24.

Alla ripresa la Basket School Messina alza intensità e ritmo, trovando subito un parziale di 10-2 guidato da Marinelli. Coach Dell’Imperio ferma il gioco per richiamare i suoi dopo un evidente calo

di tensione. La Scandone Avellino fatica a ritrovare fluidità offensiva, con esecuzioni meno pulite e possessi poco produttivi. Gli ospiti ne approfittano, aumentando la pressione difensiva e tornando

rapidamente a contatto. I biancoverdi abbassano l’intensità anche nella propria metà campo,

consentendo a Messina di rientrare con decisione. Al 30’, il punteggio è 55-44 per Avellino che è alle prese anche con i problemi fisici di Duranti.

Avvio di ultimo quarto favorevole alla Scandone Avellino, che ritrova ritmo con il duo Kmetic-Scanzi: lo sloveno firma sei punti in fila, mentre Scanzi incide su entrambe le metà campo.Dopo il calo del terzo periodo, i biancoverdi ristabiliscono il controllo e, con una transizione

finalizzata da Gay, tornano sul +18. La Basket School Messina prova a rientrare con Warden e Chakir, ma Avellino gestisce con ordine e Kmetic spegne ogni tentativo di rimonta, conducendo i suoi al successo finale: 79-66.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “Faccio i complimenti ai ragazzi: partire bene in gara 1 dei play-off era fondamentale. Era una sfida importante e cercavamo un

approccio di personalità, che la squadra ha pienamente dimostrato, disputando una grande partita

contro un avversario che non molla mai. Abbiamo gestito con lucidità il vantaggio costruito nel primo tempo, anche dopo il passaggio a vuoto del terzo quarto, restando fedeli al nostro piano

gara. Ringrazio il pubblico per la vicinanza e il sostegno: è stato il sesto uomo. Adesso dobbiamo recuperare energie: gara 2 sarà una vera battaglia”

Gara 2 prevista al Pala Tracuzzi di Messina, mercoledì 6 maggio, alle ore 20:30.

Parziali: 23-10; 20-14; 11-20; 24-22

Tabellino

Scandone Avellino. Scanzi 5, Cioppa 3, Cantone , Ragusa 6, Kmetic 28, Duranti 14, Stefanini 4, Gay 2, Donda 9, Vitale 8, Galli

Coach Dell’Imperio

Basket School Messina. Lo Iacono, Marinelli 26, Vinciguerra 5, Iannicelli 3, Chakir 14, Beltadze 4, Warden 9, Contaldo, Busco 3, Sakovic 2

Coach Sidoti