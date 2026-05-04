Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per evasione ad Atripalda, ricettazione, armi ed esplosivi

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio irpino. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’Arma ha ulteriormente intensificato l’attività, con servizi straordinari che stanno interessando diversi centri della provincia, in particolare nelle ore serali e notturne.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino diversi soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di evasione, ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, detenzione e trasporto illegale di esplosivi, nonché guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno denunciato un 58enne del posto, sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso all’esterno della propria abitazione durante un controllo.

I militari della Stazione di Avellino hanno deferito un 20enne della provincia di Lodi, trovato in possesso di due telefoni cellulari risultati provento di furto e sottoposti a sequestro per la restituzione ai legittimi proprietari.

A Montoro, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 40enne della provincia di Salerno, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso in possesso di un coltello con lama e manico interamente in acciaio della lunghezza di oltre 20 centimetri, rinvenuto a seguito di perquisizione personale e veicolare. Nei confronti dello stesso è stata inoltre avanzata proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.

Analogo provvedimento è stato proposto nei confronti di un 30enne della provincia di Salerno e di un 35enne della provincia di Napoli, anch’essi già noti, sorpresi mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto e senza fornire valide giustificazioni circa la loro presenza in quel Comune.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 45enne della provincia di Benevento per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’attività traeva origine dal controllo di tre giovani intenti nella distribuzione porta a porta di volantini pubblicitari per supermercati: gli accertamenti hanno consentito di appurare che gli stessi, incaricati da una società riconducibile all’indagato, svolgevano l’attività lavorativa in assenza di regolare contratto.

Infine, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 20enne di Montoro, trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare eseguita durante un controllo alla circolazione stradale, di un grosso petardo, sottoposto a sequestro, nonché un 20enne di Forino, neopatentato, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.