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Provincia, è già corsa al voto: derby tra Spagnuolo e D’Alessio. Il centrosinistra punta su Picone

Pubblicato in data: 4/5/2026 alle ore:17:48 • Categoria: Politica

È già partita la corsa al voto per la presidenza della Provincia di Avellino dove si vota il prossimo 6 giugno, con equilibri ancora in movimento e una partita tutta interna agli amministratori locali. In prima linea la sfida tra il sindaco di Paolo Spagnuolo, oggi in rallentamento, e quello di Vittorio D’Alessio, sempre più accreditato.

Il primo cittadino di Atripalda, inizialmente considerato in pole, sembra arretrare mentre prende quota l’asse costruito dal consigliere regionale Livio Petitto, orientato a sostenere D’Alessio, ritenuto un profilo trasversale e capace di raccogliere consensi oltre gli schieramenti.

D’Alessio, forte anche di rapporti consolidati come quello con l’abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e dell’esperienza all’Ato rifiuti, continua a guadagnare consensi.

Sul fronte opposto, il centrosinistra si muove e guarda con decisione alla candidatura del sindaco di Candida Fausto Picone sostenuta dal consigliere regionaleEnzo Alaia, nel tentativo di compattare l’area e intercettare le divisioni degli avversari.

Anche l’uscente Rino Buonopane, sindaco o di Montella, lavora ad una riconferma.

Nelle prossime ore sono attesi dei vertici decisivi in entrambi gli schieramenti. Le candidature dovranno essere presentate entro domenica 17 giugno.

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