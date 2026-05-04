Unicusano Avellino Basket missione compiuta: Battuta Cremona, ora i play-off

Il biglietto di accesso alla postseason è stato ufficialmente strappato dall’Unicusano Avellino Basket. I biancoverdi superando la Ferraroni JuVi Cremona 81-75, al termine di una gara intensa e combattuta, hanno conquistato il diritto di giocarsi i play-off. Avversario del primo turno la Fortitudo Bologna. La serie, al meglio delle cinque partite, inizierà giovedì. Gara 1 e Gara 2 si giocheranno al PalaDozza giovedì 7 e sabato 9. Gara 3 ed eventuale Gara 4 al PalaDelMauro martedì 12 e giovedì 14 la bella sul campo dei bolognesi, che hanno il fattore campo a favore domenica 17 maggio. La qualificazione ai play-off è arrivata al termine di un match molto bello, in cui Cremona ha provato a mettere in difficoltà gli irpini, che hanno trovato in Francis il giocatore in più. L’americano ha realizzato 34 punti.

Al termine del match coach Gennaro Di Carlo ha così commentato il match: “Inizialmente abbiamo concesso tante conclusioni in campo aperto, nel secondo tempo ci siamo resettati difendendo meglio nell’uno contro uno. Nei momenti chiave della partita ho visto dieci combattenti, che anche quando la contesa si è accessa si sono accessi contro un ottimo avversario. In mezzo a tante difficoltà ci siamo qualificati ai play-off ed ora ce la giochiamo, ma adesso godiamoci il momento”.

PRIMO QUARTO

L’Unicusano parte bene con i canestri di Cicchettie Francis. Cremona replica con un 10-0 e sul 4-10 Avellino è costratta a chiamare time-out. Gli irpini si riportano sul -1 (9-10), ma Garrett rispedisce gli irpini sul 9-14. Il quarto termina con Avellino in recupero e con il quarto chiuso in partita 24-24.

SECONDO QUARTO

Partita vivace con Cremona molto attiva su entrambe le metà campo, mentre Avellino deve fare i conti anche con i 3 falli di Pini. Un parziale di 5-0 di Avellino rilancia gli irpini sul 29-27. Avellino alza un po’ l’intensità difensiva e si porta sul 39-34. Cremona con un parziale di 7-0 si riporta sul 39-41. Il quarto si chiude con Cremona avanti 42-45.

TERZO QUARTO

Cremona riparte con Allen che coglie il canestro del +9 (42-49), poi Allinei porta gli ospiti sul 42-51. Lewis, Grande e Francis riportano gli irpini sul 49-53. Avellino impatta la gara sul 53-53. Cremona con due triple di Panni ed Allen si ritrova avanti 55-61. Si chiude il quarto sul 57-61.

QUARTO QUARTO

Avellino trova subito la parità 61-61. Partita intensa fioccano tecnici e si alza l’adrenalina con i biancoverdi che passano avanti 68-66. Gli irpini raggiungono il +6 (72-66). Con un parziale di 2-7gli ospiti tornano sul -1 (74-73). Ma Avellino ha lo spunto finale e vince 81-75.

Unicusano Avellino Basket – Ferraroni Juvi Cremona 81-75 (24-24, 18-21, 15-16, 24-14)

Unicusano Avellino Basket: Blake Francis 34 (7/11, 5/15), Jaren Lewis 19 (7/12, 0/1), Alessandro Grande 11 (0/1, 3/6), Lucas Fresno 4 (2/2, 0/0), Giovanni Pini 4 (2/2, 0/0), Alexander Cicchetti 3 (1/4, 0/0), Rei Pullazi 2 (0/1, 0/3), Andrea Zerini 2 (1/2, 0/0), Mikk Jurkatamm 2 (0/1, 0/3), Mattia Fianco 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

Coach: Di Carlo

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 31 9 + 22 (Jaren Lewis 9) – Assist: 15 (Jaren Lewis 5)

Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 18 (4/5, 2/8), Kadeem Allen 16 (4/5, 2/3), Alessandro Panni 13 (3/5, 2/6), Matias Bortolin 8 (3/6, 0/0), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/4), Vittorio Bartoli 5 (1/3, 1/3), Simone Barbante 4 (2/3, 0/3), Andrea La torre 2 (1/2, 0/1), Edoardo Del cadia 2 (0/0, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/2, 0/2), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0)

Coach: Bechi

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Billy Garrett, Matias Bortolin, Simone Barbante 6) – Assist: 13 (Alessandro Panni 4)

ARBITRI

Alessandro Costa, Matteo Roiaz, Helmi Tognazzo