Amministrative Avellino, ufficializzate le liste: ecco candidati e posizioni delle coalizioni

Sono state pubblicate le liste ufficiali in vista delle elezioni comunali di Avellino in programma il 24 e 25 maggio. Con il sorteggio effettuato nelle scorse ore sono state assegnate anche le posizioni delle tre coalizioni in corsa: al primo posto quella guidata dal candidato sindaco Gianluca Festa, al secondo la coalizione che sostiene Laura Nargi, mentre la terza posizione è andata allo schieramento di Nello Pizza.

Contestualmente è stato reso noto anche l’elenco completo dei candidati al consiglio comunale, consultabile sull’albo pretorio del Comune. Si entra così nella fase più intensa della campagna elettorale.

Gli elettori potranno scegliere sia il candidato sindaco sia i consiglieri comunali, con la possibilità di ricorrere al voto disgiunto, che consente di votare un candidato sindaco e una lista non collegata. Per i consiglieri è possibile esprimere fino a due preferenze, purché riguardino candidati di genere diverso.

Di seguito la composizione delle liste con la relativa numerazione:

Coalizione 1 – Gianluca Festa

W La Libertà Liberi e Forti Enjoy Avellino Davvero

Coalizione 2 – Laura Nargi

5. Fratelli di Avellino

6. Forza Avellino Nargi Sindaco

7. Sceglie Avellino

8. Ora Avellino

9. Siamo Avellino

Coalizione 3 – Nello Pizza

10. Movimento 5 Stelle

11. Mastella Noi di Centro

12. Stiamo con Nello Pizza

13. Avellino Città Pubblica

14. Casa Riformista per Avellino

15. Partito Democratico

Con la pubblicazione delle liste e l’assegnazione delle posizioni, la sfida elettorale entra nel vivo.