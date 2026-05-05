Amministrative Avellino, ufficializzate le liste: ecco candidati e posizioni delle coalizioni

Amministrative Avellino, ufficializzate le liste: ecco candidati e posizioni delle coalizioniPubblicato in data: 5/5/2026 alle ore:08:00 • Categoria: Politica •
Sono state pubblicate le liste ufficiali in vista delle elezioni comunali di Avellino in programma il 24 e 25 maggio. Con il sorteggio effettuato nelle scorse ore sono state assegnate anche le posizioni delle tre coalizioni in corsa: al primo posto quella guidata dal candidato sindaco Gianluca Festa, al secondo la coalizione che sostiene Laura Nargi, mentre la terza posizione è andata allo schieramento di Nello Pizza.
Contestualmente è stato reso noto anche l’elenco completo dei candidati al consiglio comunale, consultabile sull’albo pretorio del Comune. Si entra così nella fase più intensa della campagna elettorale.
Gli elettori potranno scegliere sia il candidato sindaco sia i consiglieri comunali, con la possibilità di ricorrere al voto disgiunto, che consente di votare un candidato sindaco e una lista non collegata. Per i consiglieri è possibile esprimere fino a due preferenze, purché riguardino candidati di genere diverso.
Di seguito la composizione delle liste con la relativa numerazione:
Coalizione 1 – Gianluca Festa
- W La Libertà
- Liberi e Forti
- Enjoy Avellino
- Davvero
Coalizione 2 – Laura Nargi
5. Fratelli di Avellino
6. Forza Avellino Nargi Sindaco
7. Sceglie Avellino
8. Ora Avellino
9. Siamo Avellino
Coalizione 3 – Nello Pizza
10. Movimento 5 Stelle
11. Mastella Noi di Centro
12. Stiamo con Nello Pizza
13. Avellino Città Pubblica
14. Casa Riformista per Avellino
15. Partito Democratico
Con la pubblicazione delle liste e l’assegnazione delle posizioni, la sfida elettorale entra nel vivo.
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