Domenica torna “Irpinia Corre”, 700 atleti per il Campionato regionale Fidal ad Atripalda. Foto

Atripalda si prepara ad accogliere, domenica 10 maggio 2026, la gara podistica “Irpinia Corre”, competizione su circuito cittadino di 10 chilometri valida come Campionato Regionale FIDAL Amatori per le categorie master. L’evento, organizzato dall’ASD L’Irpinia Corre con il patrocinio della Provincia di Avellino, del Comune di Atripalda, del CONI Avellino e dell’Unione Sportiva ACLI, richiamerà circa settecento partecipanti.

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina al Circolo della Stampa di Avellino, alla presenza del presidente dell’ASD e del comitato organizzatore Gianni Solimene, del presidente regionale FIDAL Bruno Fabozzi, dell’assessore allo Sport Antonio Guancia, del delegato CONI Giuseppe Saviano, della direttrice Cesvolab Maria Cristina Aceto, della consigliera della Fondazione Sistema Irpinia Anna Nazzaro, della direttrice Carmelina D’Amore e del presidente provinciale ACLI Alfredo Cucciniello.

La manifestazione affonda le sue radici nel 1996, quando nacque come mezza maratona di 21,097 chilometri. Il momento di maggiore visibilità arrivò nel 2008, con l’assegnazione dei Campionati Italiani Assoluti di mezza maratona, vinti da Federico Simionato e Anna Incerti e trasmessi in diretta su Rai Sport. Dopo un periodo di stop, l’evento è tornato nel 2018 nella formula dei 10 chilometri, più sostenibile sotto il profilo organizzativo.

Il programma si articolerà in due giornate. Sabato 9 maggio spazio alle visite guidate nel centro storico, alla presentazione del libro “Il Traguardo dell’Anima” di Gerardo Vecchione e a un incontro su alimentazione e sport. In serata, Piazza Umberto I ospiterà street food e musica dal vivo con gli Stone Groove.

Domenica 10 maggio, dalle ore 9, si terranno le gare promozionali dedicate agli studenti, affiancate dai laboratori del Cesvolab. Dalle 10 il percorso sarà animato da gruppi di percussionisti, mentre nel pomeriggio sono previste le gare giovanili coordinate dalla FIDAL provinciale. Durante entrambe le giornate sarà visitabile una mostra fotografica curata da Emilia Restaino.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il premio “Joe Strummer”, destinato a chi affronterà la gara con spirito goliardico, ispirato all’ironica partecipazione del leader dei Clash alla maratona di Londra negli anni Ottanta.

«Sarà una giornata da vivere insieme, all’insegna della comunità e delle relazioni», ha sottolineato Gianni Solimene, evidenziando il valore sociale dell’iniziativa. Sulla stessa linea Bruno Fabozzi, che ha ribadito la fiducia nella macchina organizzativa locale e la tradizione del territorio nelle corse su strada.

L’assessore allo Sport Antonio Guancia ha infine rimarcato il ruolo strategico dello sport per la promozione della città: «Eventi come questo contribuiscono a rendere Atripalda più attrattiva anche dal punto di vista turistico». E ha invitato i cittadini alla collaborazione: «Sarà una bella giornata da vivere, non un sacrificio».