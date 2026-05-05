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Targhe informative su chiese e monumenti, Barbarisi: “Un progetto di valorizzazione della città”

Pubblicato in data: 5/5/2026 alle ore:17:43 • Categoria: Attualità, Cultura

Targhe informative su chiese e monumenti. Parte dalle chiese e arriva ai monumenti il lavoro di “etichettatura” del patrimonio storico-artistico cittadino.

A spiegarlo è il delegato alla Cultura, Lello Barbarisi: «È un’attività che rientra in un progetto partito tempo fa con l’indicazione dei luoghi di interesse storico e artistico. Siamo partiti da lì e, passo dopo passo, siamo arrivati ai monumenti, con una vera e propria identificazione delle chiese cittadine e di alcuni siti simbolo. In parte era un lavoro già avviato, ma oggi lo stiamo sistematizzando e completando».

Fondamentale il supporto del professor Raffaele La Sala, coinvolto nella ricostruzione storica e nella datazione degli edifici: «La datazione e l’inquadramento dei periodi li abbiamo fatti insieme – sottolinea Barbarisi – confrontandoci su ogni singolo caso. È sempre meglio discutere prima, piuttosto che ritrovarsi dopo con interpretazioni diverse, magari con qualcuno che sostiene una cronologia differente. Per questo lo ringrazio pubblicamente per il contributo serio e puntuale che ha dato».

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