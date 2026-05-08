Avellino, missione compiuta: playoff centrati, martedì c’è il Catanzaro

Avellino, missione compiuta: playoff centrati, martedì c’è il CatanzaroPubblicato in data: 8/5/2026 alle ore:22:56 • Categoria: Avellino Calcio •
L’Avellino d mister Ballardini batte il Modena 1-0 al Partenio-Lombardi grazie ad un autogol e conquista i playoff.
I lupi chiudono la regular season con una vittoria pesantissima: martedì sfida al Catanzaro per continuare a sognare.
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