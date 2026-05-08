Sicurezza urbana, fondi al comune di Atripalda

Il Comune di Atripalda è ufficialmente tra i beneficiari dei contributi della Regione Campania destinati alla sicurezza urbana e al potenziamento della Polizia Locale. Grazie allo scorrimento della graduatoria del bando 2025, il progetto presentato dall’ente di piazza Municipio è stato ammesso al finanziamento per l’annualità 2026, consentendo così di rafforzare un settore ritenuto strategico per la vivibilità cittadina.

I numeri dell’intervento delineano con chiarezza la portata dell’operazione: l’importo complessivo del progetto ammonta a 29.043,32 euro, di cui 20.330,32 finanziati dalla Regione Campania e 8.713 euro a carico del Comune. Risorse che saranno destinate al miglioramento delle dotazioni tecnico-strumentali e logistiche del corpo di Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più capillare ed efficace sul territorio.

«Con queste risorse potremo dotare la nostra Polizia Locale di strumenti più avanzati, migliorando non solo le condizioni di lavoro degli operatori, ma soprattutto l’efficienza degli interventi in città. La sicurezza è un pilastro fondamentale per la qualità della vita ad Atripalda e continueremo a lavorare per intercettare ogni opportunità di miglioramento per il nostro territorio», ha dichiarato la delegata Maria Fasano.