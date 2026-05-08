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Unicusano Avellino Basket – Fortitudo Bologna: in vendita i biglietti per Gara 3

Pubblicato in data: 8/5/2026 alle ore:13:42 • Categoria: Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è iniziata la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore 20.30 contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per gara 3 di play-off del campionato di Serie A2 OldWildWest.

Per questa gara attiva la promo “Ancora Tu”, riservata a tutti i tifosi biancoverdi valida fino a domenica a mezzanotte. Da lunedì saranno applicate le tariffe standard.

Gli abbonati godranno del diritto di prelazione fino alle ore 12.00 di sabato 9 maggio, per usufruire della promozione, bisognerà mostrare l’abbonamento al momento dell’acquisto.

Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti presso la biglietteria del PalaDelMauro e da sabato a partire dalle 12.00 anche sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali.

La biglietteria del PalaDelMauro rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Giovedì: 17.00 – 20.00

Venerdì: 10.00-12.00 / 17.00 – 20.00

Sabato: 10.00-12.00 / 17.00 – 20.00

Domenica: 10.00-12.00

Lunedì:10.00 12.00 e dalle 17.00 – 20.00

Martedì: 10.00 – 12.00 e dalle 17.30 ad inizio gara

Questi i prezzi in promo

Curva Sud: € 5 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro.

Prezzi a partire da lunedì

Curva Sud: € 7 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.

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