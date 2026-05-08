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Valditara ad Avellino, tappa irpina tra politica e sapori della tradizione: pranzo da “Zi’ Pasqualina” ad Atripalda

Pubblicato in data: 8/5/2026 alle ore:16:19 • Categoria: Attualità

Visita irpina tra appuntamenti politici e tradizione gastronomica per il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, arrivato ieri mattina ad Avellino per premiare gli studenti dell’Its Ermete, poi a Pietradefusi per inaugurare la scuola intitolata a Piersanti Mattarella. Nel pomeriggio inaugurata la sede provinciale della Lega e partecipare alla presentazione della candidata al Consiglio comunale Maria Sabina Galasso.

Prima degli impegni pomeridiani e istituzionali, il ministro ha fatto tappa ad Atripalda per il pranzo presso lo storico ristorante Valleverde, conosciuto da tutti come “Zi’ Pasqualina”, autentico presidio della cucina irpina tradizionale.

Per l’occasione, il titolare Sabino Alvino ha preparato un menù profondamente legato alla tradizione irpina: prosciutto irpino, mozzarella di bufala e ricotta, patate e peperoni ripassati in padella, melanzane alla parmigiana, scarola e fagioli con cotechino, ravioli in salsa di noci con pecorino e pane al peperone crusco, fusilli avellinesi mantecati con le polpette di nonna Enza e tiramisù finale.

Ad accompagnare il pranzo gli spumanti e i vini simbolo del territorio: Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi.

Un momento conviviale e familiare, reso ancora più significativo da un dono speciale consegnato al ministro: un oggetto religioso custodito dalla madre di Sabino Alvino, la signora Enza, da portare con sé come segno di protezione e devozione.

Nel pomeriggio, Valditara ha poi raggiunto Avellino per l’inaugurazione della sede del coordinamento provinciale della Lega in via Generale Berardi, insieme al segretario regionale Gianpiero Zinzi e al commissario provinciale Luigi Barone. Successivamente, all’Hotel de la Ville, la presentazione della candidatura di Maria Sabina Galasso alle prossime elezioni amministrative.

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