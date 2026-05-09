Furto nella notte alla Pro7 di Atripalda: banda in fuga con la cassaforte dopo aver devastato l’ingresso. Foto

Malviventi in azione nella notte ad Atripalda ai danni della struttura Pro7 di piazza Leopoldo Cassese. I ladri hanno colpito dopo aver tagliato la serranda e forzato la porta d’ingresso, riuscendo così a introdursi all’interno dei locali e asportando la cassaforte.

L’allarme è scattato immediatamente in seguito a una segnalazione. Sul posto sono intervenuti gli addetti alla vigilanza privata e i carabinieri, ma all’arrivo delle forze dell’ordine della banda non vi era già più alcuna traccia.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, mentre i danni più ingenti riguardano l’ingresso della struttura, pesantemente danneggiato durante l’irruzione.

Gli investigatori stanno ora passando al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza interne. Le strutture Pro7, infatti, sono dotate di sistemi di sicurezza sia interni che esterni e proprio dai filmati potrebbero emergere elementi utili per identificare i responsabili del colpo nelle prossime ore.