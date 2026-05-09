Unicusano Avellino Basket: al PalaDozza c’è gara 2, i biancoverdi cercano il riscatto

Giusto il tempo di ricaricare le batterie ed è già tempo di gara 2. La formazione di coach Gennaro Di Carlo questa sera alle 20.30, sempre al PalaDozza, affronterà nuovamente la Flats Service Fortitudo Bolonga, arbitri del match Salustri, Gai, Nuara. In gara 1 i biancoverdi hanno fatto la conoscenza dei playoff, nella prima gara di postseason di questa società, il team avellinese ha assaggiato i muscoli dei biancoblù. Ora c’è gara due ed i biancoverdi contano di invertire la tendenza, cercando di strappare un punto alla formazione di casa e riportare il punteggio della serie sull’1-1.

Coach Di Carlo giovedì sera al termine di gara 1 si è soffermato sulle iniziali difficoltà dei suoi ragazzi, che hanno litigato inizialmente con il canestro, producendo basse percentuali da fuori e da dentro l’area. La sfiducia e gli errori iniziali hanno consentito alla squadra di casa di imporre il proprio gioco ed acuire le difficoltà dei biancoverdi. Con la squadra al completo Avellino giocherebbe una serie più equilibrata, ma in questo momento le assenze si avvertono maggiormente, perché c’è un avversario molto bravo ad evidenziarle. I biancoverdi sono nelle mani di Francis, l’americano è stato il miglior realizzatore con 24 punti, nonostante il 5/12 dalla lunga distanza. A supportarlo è stato Jaren Lewis, i due hanno cercato di tenere in partita i biancoverdi, che oggi per giocare una partita maggiormente equilibrata hanno bisogno del contributo del resto della ciurma.

L’AVVERSARIO

Giovedì la Fortitudo ha fatto valere i suoi maggiori punti di forza, partendo innanzitutto dall’attitudine difensiva richiesta da coach Caja. Il coach sino al quarantesimo ha allenato la mentalità di una squadra aggressiva e continua su entrambe le metà campo. In fase offensiva hanno eseguito alla perfezione portando quattro giocatori in doppia cifra e facendo valere le proprie skills partendo dalla taglia fisica, con Sarto e Fantinelli che si sono confermati essere i giocatori in più della squadra biancoblù. La novità di serata sarà rappresentata dall’assenza di Lee Moore. Il giocatore , a seguito di gara 1, è stato sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al vasto mediale della gamba sinistra. Sarà rivalutato nei prossimi giorni, stasera non ci sarà e coach Caja darà spazio a Toni Perkovic.

I NUMERI

Dopo gara 1 il dato statistico più evidente è da leggersi a rimbalzo, con la Fortitudo che ha conquistato 46 palloni sotto i tabelloni contro i 34 di Avellino. Irpini che hanno tirato con il 29.0% da due, 29.0% da tre ed il 65.0% ai liberi.

LA SERIE

GARA 1 – 76-58; GARA 2 – 9 MAGGIO – BOLOGNA

GARA 3 – 12 maggio; Ev. GARA 4 – 14 MAGGIO – AVELLINO

GARA 5 – 16 maggio – BOLOGNA

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 20.20 – Cinema Partenio Sala 2, 3.50 euro

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm, Zerini, Lewis, Grande, Francis, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi, Fresno

Coach: Di Carlo

FLAT SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Fantinelli, Mastellari, Sarto, Anumba, Sorokas, Della Rosa, Moore, Guaiana, De Vico, Moretti. All. Caja

ARBITRI

Salustri, Gai, Nuara