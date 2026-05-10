L’Unicusano Avellino Basket impresa sfiorata: Gara 2 è della Fortitudo

Gara due del quarto di finale tra Unicusano Avellino Basket – Flats Service Fortitudo Bologna si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa 69-64. I biancoverdi hanno giocato un ottimo incontro, con un atteggiamento diverso ed aggressivo rispetto a gara 1, con organizzazione e cuore. Nel primo quarto i 20 punti di Lewis hanno sostenuto il vantaggio dell’Unicusano, che ha tirato nei primi venti minuti con 8/18 da fuori e lottato a rimbalzo, a fine gara. A decidere il match l’ultimo quarto, quando Avellino segna appena quattro punti, mentre la Effe è cinica e porta a casa Gara 2grazie alle prestazioni di Della Rosa e Moretti. Martedì la serie farà a tappa in Irpinia, con i biancoverdi intenzionati ad allungare la serie.

PRIMO QUARTO

Di Carlo mischia le carte rispetto a gara uno, in quintetto entrano Jurkatamm e Zerini al posto di Fresno e Pullazi, mentre coach Caja è primo di Moore ed anche di Fantinelli. Dopo tre minuti di gioco i padroni di casa conducono sull’8-5. Avellino risponde con Lewis per la parità 8-8. Al sesto minuto il punteggio è di 15-10 per i padroni di casa, ma Avellino c’è e risponde per il +1 (15-16) firmato Lewis. Un bel primo quarto termina con i biancoblu avanti 22-21 con la prima tripla di Perkovic della partita.

SECONDO QUARTO

Della Rosa apre il secondo quarto di gioco con un lay-up, Avellino risponde con il quattordicesimo punto di Lewis per il 24-24. Gli irpini giocano e lottano su ogni pallone, in partita entra bene anche Pullazi che con 5 punti di fila fissa il punteggio sul 24-29. Sorokas e Perkovic ristabiliscono il vantaggio fortitudino per il 31-29. Con un contro parziale firmato Lewis – Cicchetti, l’Unicusano è di nuovo avanti 34-40. Gli irpini chiudono avanti 39-43 la prima frazione con la tripla in chiusura di Sarto.

TERZO QUARTO

Sarto, Della Rosa e Moretti al rientro in campo ribaltano la partita. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo piazzano un parziale aperto di 10-1 che ribalta il punteggio, 49-44 e l’inerzia di gioco. In campo sembra rientrata una Fortitiudo diversa, che gioca con maggiore aggressività. Il primo canestro dell’Unicusano arriva con Grande dall’alto quoziente di difficoltà. Al quinto il risultato è di 49-48 per Bologna, che trascinata da Sarto raggiunge il 54-50. Il quarto termina con gli irpini in ripresa ed avanti 57-60.

QUARTO QUARTO

Sorokas coni un gioco da tre punti restituisce la parità 60-60. La partita resta intesa, equilibrata e regala spettacolo, con gli allenatori che muovono le squadre con sagacia tattica ed in campo affiorano stanchezza ed imprecisione. Avellino segna 2 punti in 7 minuti, mentre due triple di Della Rosa portano la Fortitudo avanti 69-64

PARZIALI: 22-21; 17-22; 18-17; 12-4

FLAT SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Braccio, Mastellari 2, Sarto 18, Anumba 5, Sorokas 7, Della Rosa 23, Perkovic 9, Guaiana, De Vico, Moretti 3. All. Caja

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm 3, Zerini 1, Lewis 29, Grande 7, Francis 10, Fianco, Donati, Pini 4, Cicchetti, Pullazi 5, Fresno

Coach: Di Carlo

ARBITRI

Salustri, Gai, Nuara