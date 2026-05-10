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Scandone Avellino: Quaranta minuti per continuare la corsa playoff

Pubblicato in data: 10/5/2026 alle ore:16:24 • Categoria: Avellino Basket

Quaranta minuti per continuare la corsa playoff. La Scandone Avellino si gioca questa sera,domenica 10 maggio alle ore 18, al PalaDelMauro, l’accesso ai quarti di finale contro il Basket School Messina, protagonista della vittoria in gara 2 che ha riportato la serie in perfetto equilibrio dopo il successo biancoverde all’esordio.

Per la squadra di coach Ciro Dell’Imperio sarà soprattutto una prova di maturità mentale oltre che tecnica. In Sicilia Avellino ha mostrato limiti evidenti nella gestione dei momenti chiave dellapartita, pagando le troppe palle perse, le basse percentuali dall’arco e una minore aggressività rispetto agli avversari. Aspetti che nei playoff rischiano di diventare decisivi.

La Scandone ripartirà ancora dal talento offensivo di Flavio Gay e Primoz Kmetic, ma servirà una risposta più concreta da parte di tutto il collettivo, soprattutto sul piano difensivo e dell’intensità.

Contro una Messina capace di giocare con grande energia e fisicità, i biancoverdi dovranno evitarei blackout che hanno caratterizzato gara 2 e provare a imporre fin dai primi possessi il proprio ritmo.

La Basket School di coach Sidoti arriverà al Del Mauro con entusiasmo e senza particolari pressioni, forte della solidità mentale mostrata nel successo e trascinata dal talento di Marinelli e dei vari Chekir e Warden. La Scandone, invece, dovrà convivere con il peso delle aspettative e con la necessità di confermare sul campo il ruolo di favorita della vigilia.

In partite come questa, però, contano soprattutto carattere e personalità. La Scandone è chiamata a dimostrare di avere davvero la mentalità giusta per affrontare un percorso playoff ambizioso e arrivare fino in fondo.

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