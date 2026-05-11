Amministrative Avellino, confronto a porte chiuse con Confindustria: Festa, Pizza e Nargi a caccia del voto degli industriali. FotoPubblicato in data: 11/5/2026 alle ore:20:01 • Categoria: Politica •
Confronto a porte chiuse tra i candidati sindaco di Avellino questo pomeriggio nella sede di Confindustria, promosso dal presidente degli industriali irpini Angelo Petitto. Al centro del dibattito infrastrutture, sviluppo, alta velocità e rilancio del capoluogo.
Gianluca Festa ha ribadito la necessità di una collaborazione stabile con il mondo produttivo: «Servono servizi, infrastrutture e una strategia condivisa per rendere Avellino più competitiva e attrattiva».
Per Nello Pizza sarà decisivo il contributo delle associazioni di categoria: «Dobbiamo costruire una città vivibile, migliorando trasporti, infrastrutture e qualità dei servizi».
La candidata civica Laura Nargi ha invece puntato sul tema dei collegamenti: «Avellino deve uscire dall’isolamento e crescere attraverso sviluppo, imprese e nuove opportunità per i giovani».
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