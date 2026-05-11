  
marted� 12 maggio 2026
Flash news:   Scontro in Consiglio sulla ACM: maggioranza rivendica, opposizioni all’attacco Amministrative Avellino, confronto a porte chiuse con Confindustria: Festa, Pizza e Nargi a caccia del voto degli industriali. Foto L’Irpinia Corre, Kadiri domina la XIV edizione di Atripalda: oltre 750 atleti al traguardo. Foto Unicusano Avellino Basket – Flats Service Fortitudo Bologna: cambia l’orario della palla a due Il Csv Irpinia Sannio Ets – Cesvolab alla la XIV edizione de “L’Irpinia che Corre” ad Atripalda. Foto La Scandone Avellino stacca il pass per i quarti di finale Scandone Avellino: Quaranta minuti per continuare la corsa playoff L’Unicusano Avellino Basket impresa sfiorata: Gara 2 è della Fortitudo Furto nella notte alla Pro7 di Atripalda: banda in fuga con la cassaforte dopo aver devastato l’ingresso. Foto Unicusano Avellino Basket: al PalaDozza c’è gara 2, i biancoverdi cercano il riscatto

Amministrative Avellino, confronto a porte chiuse con Confindustria: Festa, Pizza e Nargi a caccia del voto degli industriali. Foto

Pubblicato in data: 11/5/2026 alle ore:20:01 • Categoria: Politica

Confronto a porte chiuse tra i candidati sindaco di Avellino questo pomeriggio nella sede di Confindustria, promosso dal presidente degli industriali irpini Angelo Petitto. Al centro del dibattito infrastrutture, sviluppo, alta velocità e rilancio del capoluogo.

Gianluca Festa ha ribadito la necessità di una collaborazione stabile con il mondo produttivo: «Servono servizi, infrastrutture e una strategia condivisa per rendere Avellino più competitiva e attrattiva».

Per Nello Pizza sarà decisivo il contributo delle associazioni di categoria: «Dobbiamo costruire una città vivibile, migliorando trasporti, infrastrutture e qualità dei servizi».

La candidata civica Laura Nargi ha invece puntato sul tema dei collegamenti: «Avellino deve uscire dall’isolamento e crescere attraverso sviluppo, imprese e nuove opportunità per i giovani».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *