Confronto a porte chiuse tra i candidati sindaco di Avellino questo pomeriggio nella sede di Confindustria, promosso dal presidente degli industriali irpini Angelo Petitto. Al centro del dibattito infrastrutture, sviluppo, alta velocità e rilancio del capoluogo.

Gianluca Festa ha ribadito la necessità di una collaborazione stabile con il mondo produttivo: «Servono servizi, infrastrutture e una strategia condivisa per rendere Avellino più competitiva e attrattiva».

Per Nello Pizza sarà decisivo il contributo delle associazioni di categoria: «Dobbiamo costruire una città vivibile, migliorando trasporti, infrastrutture e qualità dei servizi».

La candidata civica Laura Nargi ha invece puntato sul tema dei collegamenti: «Avellino deve uscire dall’isolamento e crescere attraverso sviluppo, imprese e nuove opportunità per i giovani».