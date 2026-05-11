Il Csv Irpinia Sannio Ets – Cesvolab alla la XIV edizione de “L’Irpinia che Corre” ad Atripalda. Foto

Il mondo del volontariato incontra lo sport, l’occasione è la XIV edizione de “L’Irpinia che Corre” ad Atripalda. Mentre si svolge la gara il CSV Irpinia SannioETS – CESVOLAB ha organizzato in Piazza Umberto I uno spazio dedicato alle realtà che fanno parte della grande famiglia del volontariato: si tratta di Enti del Terzo Settore, che hanno promosso attività, laboratori e momenti di animazione aperti a tutte le età, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del volontariato.

Grande partecipazione di bambini accompagnati dai genitori nei numerosi laboratori gratuiti: “Il Paese del Riciclo” a cura di Legambiente Avellino – Alveare APS, “Mamma, il fiore della mia vita” a cura di Un Sorriso per la Vita, “Tutti in scena” a cura dell’Associazione di Cultura e Volontariato Enzo Aprea ODV con “I Sognatori”, “Mani intrecciate” a cura dell’Associazione Polivalente Socio Culturale FenestrelleODV, “Voci e volti del borgo: il racconto del popolo che danza” a cura della Pro Loco Fragnetana APS e del gruppo folk “La Takkarata”. Presenti inoltre la Fraternitadella Misericordia di Avellino con la dimostrazione di manovre di primo soccorso; AVO associazione volontari ospedalieri, AIDO associazione per la donazione di organi tessuti e cellule, Bagliori di Luce ODV, Fratres Campania e gruppo FratresAtripalda.

Dichiarazione di Maria Cristina Aceto, Direttore CSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB

“L’Irpinia Corre 2026” non è stata soltanto una manifestazione sportiva, ma una grande festa di comunità. Le associazioni di Irpinia Sannio, con i loro stand, i sorrisi e le attività proposte, hanno riempito Piazza Umberto I di solidarietà, colori ed energia positiva, dimostrando quanto il volontariato sappia unire territori e persone.

Emozionante anche la presenza delle volontarie del Servizio Civile Universale e dello staff CESVOLAB, che con entusiasmo e spirito di servizio hanno affiancato gli organizzatori durante tutto l’evento. Quando il volontariato cammina insieme, la vittoria è davvero di tutti”.