Unicusano Avellino Basket – Flats Service Fortitudo Bologna: cambia l’orario della palla a due

L’Unicusano Avellino Basket comunica che, a seguito di nuove disposizioni, l’orario d’inizio di Gara 3 di Play-off contro la Flats Service Fortitudo Bologna ha subito una variazione. L’incontro, in programma martedì 12 presso il PalaDelMauro, non si disputerà più alle ore 20:30, bensì sarà anticipato alle ore 19:00.

Il club precisa che la promo “Ancora Tu”, riservata a tutti i tifosi biancoverdi è stata estesa sino alla serata di oggi. Da domani saranno applicate le tariffe standard.

Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti presso la biglietteria del PalaDelMauro e sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali.

La biglietteria del PalaDelMauro rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Lunedì:10.00 12.00 e dalle 17.00 – 20.00

Martedì: 10.00 – 12.00 e dalle 17.30 ad inizio gara

Questi i prezzi in promo

Curva Sud: € 5 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro.

Prezzi a partire da martedì

Curva Sud: € 7 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.