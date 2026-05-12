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Avellino travolto al Ceravolo: il Catanzaro cala il tris, finisce il sogno play-off

Pubblicato in data: 12/5/2026 alle ore:23:43 • Categoria: Avellino Calcio

Si chiude con una pesante sconfitta la stagione dell’US Avellino 1912. Al “Ceravolo” l’US Catanzaro 1929 si conferma squadra solida e spettacolare, imponendosi con un netto 3-0 e spegnendo definitivamente il sogno promozione dei biancoverdi.

La formazione di Ballardini approccia bene la gara e nel primo tempo riesce anche a creare due nitide occasioni da rete, senza però trovare il guizzo decisivo. I lupi giocano alla pari per lunghi tratti della prima frazione, mostrando intensità e voglia di restare agganciati al match.

Nella ripresa, però, sale in cattedra il Catanzaro. I giallorossi aumentano ritmo e pressione, mettendo alle corde l’Avellino. A sbloccare la sfida è Pontisso, bravo a concretizzare la superiorità dei padroni di casa. I biancoverdi accusano il colpo e pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio firmato da Cassandro, che indirizza definitivamente la partita.

Nel finale c’è gloria anche per il bomber Iemmello che chiude i conti con il gol del definitivo 3-0, facendo esplodere il “Ceravolo” e consegnando ai calabresi il pass per il turno successivo dei play-off.

Per l’Avellino cala così il sipario su una stagione lunga e combattuta, conclusa da neo promossa con la salvezza e poi la conquista dei playoff e l’eliminazione ma anche con la consapevolezza di aver ritrovato competitività nel campionato di Serie B 2025-26.

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