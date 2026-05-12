Unicusano Avellino Basket rimonta vincente: battuta Bologna giovedì gara 4

Al termine di una partita epica l’Unicusano Avellino Basket, davanti ad oltre 3000 spettatori, supera la Flats Service Bologna con il punteggio di 75-71 riaprendo la serie e rinviando ogni discorso a gara 4. Giovedì si torna a giocare al PalaDelMauro. Gli ipini recuperano dal -15 (30-45) e ribaltano la partita con un secondo tempo di cuore e grinta. La partita è cambiata nel momento in cui Avellino ha divesificato assetto difensivo e giocando con Lewis da ala forte. Gli irpini sono riusciti a vincere senza Francis nei minuti finali

Così ha commentato il match coach Di Carlo: “Siamo contenti di questa vittoria, la prima nei play-off. Abbiamo giocato due partite differenti all’interno della stessa partita, l’intensità difensiva del secondo tempo ha fatto la differenza. Adesso facciamo gli applausi ai ragazzi ed andiamo avanti pensando a gara 4”.

PRIMO QUARTO

La partita è molto intensa sin dalle prime battute della contesa, nella quale Alvise Sarto entra con due triple portando subito a condurre la formazione ospite sul 2-6. I biancoverdi provano ad attaccare il canestro e ad alzare i ritmi di gioco, ma Bologna è brava nelle transizioni difensive ed impedisce canestri facili togliendo il contropiede primario. La Effe lavora bene a rimbalzo, soprattutto offensivo e grazie ai secondi tiri si arriva al +8 (4-12). I biancoverdi ci provano con un parziale di 6-2 per il 10-14. Bologna replica approfittando degli errori di Avellino per il 10-19. Il quarto termina 12-21 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO

Il periodo si apre con il massimo vantaggio fortitudino +11, per il 12-23. La difesa bolognese riesce a mettere la morsa all’attacco biancoverde, che non riesce a stappare la partita e gli ospiti raggiungono il più 16 (14-30). Parziale di 10-3 di Avellino 24-33. Nel momento di difficoltà Perkovic prova a prendere le redini dell’attacco bolognese e con il contributo di Imbrò, Mastellari e Moretti la Fortitudo sembra allontanare il ritorno avellinese per il 27-43. Si va al riposo con Bologna avanti 30-45.

TERZO QUARTO

Avellino parte bene con un parziale di 8-2 (38-47), che porta coach Caja a chiamare il primo time-out della ripresa. Avellino torna in campo con la difesa e con un gioco da 4 punti Avellino ritorna sul -7 (44-47). Della Rosa da respiro con un paio di canesrti a Bologna e con 5 punti di fila dell’ex postoiese e due di Sarto Bologna è avanti di 8 (46-52). Avellino c’è e con Lewis rientra sul -1 (53-54). Bologna risponde con l’utllissimo Moretti. Avellino chiude sul -1 (57-58) il terzo quarto.

QUARTO QUARTO

L’Unicusano apre il quarto con la tripla del vantaggio, 60-58. Il quinto fallo di Francis toglie dalla partita un giocatore importante, mentre Bologna con 6 punti di fila di Mastellari la Fortitudo si riporta avanti 60-64. Partita avvincente e punto a punto con le squadre capaci di rispondersi colpo su colpo. Avellino tocca il +6 (73-67). Un paio di errori dei biancoverdi consentono a Bologna di ritornare sul -2 (73-71). In un finale concitato l’Unicusano riesce a spuntarla 75-71.

PARZIALI: 12-21; 18-24; 27-13; 18-13

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm, Zerini, Lewis 21, Grande 13, Francis 22, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi 14, Fresno 5

All.: Di Carlo

FLAT SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Imbró 5, Mastellari 8, Sarto 11, Anumba 7, Sorokas 4, Della Rosa 8, Guaiana 2, De Vico, Moretti 11, Perkovic 15.

All.: Caja