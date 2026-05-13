  
gioved� 14 maggio 2026
Flash news:   Otto misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata ad una serie di delitti contro la fede pubblica e il patrimonio Unicusano Avellino Basket: in vendita i ticket per Gara 4 playoff Scandone Avellino: quarti di finale playoff stasera con l’Esperia Cagliari Avellino travolto al Ceravolo: il Catanzaro cala il tris, finisce il sogno play-off Unicusano Avellino Basket rimonta vincente: battuta Bologna giovedì gara 4 Scontro in Consiglio sulla ACM: maggioranza rivendica, opposizioni all’attacco Amministrative Avellino, confronto a porte chiuse con Confindustria: Festa, Pizza e Nargi a caccia del voto degli industriali. Foto L’Irpinia Corre, Kadiri domina la XIV edizione di Atripalda: oltre 750 atleti al traguardo. Foto Unicusano Avellino Basket – Flats Service Fortitudo Bologna: cambia l’orario della palla a due Il Csv Irpinia Sannio Ets – Cesvolab alla la XIV edizione de “L’Irpinia che Corre” ad Atripalda. Foto

Scandone Avellino: quarti di finale playoff stasera con l’Esperia Cagliari

Pubblicato in data: 13/5/2026 alle ore:14:59 • Categoria: Avellino Basket

Nei quarti di finale playoff i biancoverdi incroceranno l’Esperia Cagliari, squadra affrontata duevolte nel corso della regular season e superata in entrambe le occasioni dagli uomini di coach Ciro Dell’Imperio. I playoff, però, rappresentano un campionato a parte e la serie contro i sardi si preannuncia tutt’altro che semplice.

Cagliari arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato la Dinamo Brindisi in una serie sorprendente e ricca di personalità. I biancorossi hanno avuto il merito e il coraggio di espugnare per ben due volte il parquet pugliese, dimostrando grande maturità mentale, capacità di gestione dei momenti chiave e soprattutto un’identità ben definita.

La formazione allenata da coach Federico Manca è una squadra intensa, fisica e difficile da leggere.

I sardi alternano pressione difensiva e difesa a uomo molto aggressiva, facendo dell’impatto fisico vicino al ferro uno dei propri punti di forza. In attacco, invece, Cagliari cerca spesso soluzioni

strutturate per liberare i tiratori sugli scarichi e sulle uscite dai blocchi, senza rinunciare a correre il campo in transizione appena se ne presenta l’occasione.

Tra gli uomini più pericolosi spicca sicuramente Alessandro Potì, mancino dal talento offensivo evidente e tiratore di assoluto livello, capace di accendersi rapidamente dall’arco. Daniele Locci garantisce invece equilibrio e letture tattiche, risultando prezioso nei momenti delicati della partita.

Attenzione anche a Riccardo Picciau, giocatore emotivo e imprevedibile, in grado di cambiare ritmo e inerzia con energia e intensità, mentre Gigi Cabriolu rappresenta una delle armi più pericolose nei finali punto a punto grazie alla sua capacità di attaccare in transizione e creare vantaggi offensivi.

Nel ruolo di playmaker, Luca Tocco porta esperienza e gestione, qualità fondamentali soprattutto nei possessi pesanti dei playoff. Dalla panchina, invece, Gianluca Frattori aggiunge velocità, aggressività difensiva e pressione sulla palla.

Sotto canestro Cagliari può contare sulla fisicità e sulla versatilità di Ivan Morgillo, lungo di 206 centimetri capace sia di lavorare spalle a canestro sia di aprire il campo con il tiro. Fondamentale

anche il contributo atletico di Iba Koite Thiam, prezioso nella protezione del ferro e nella lotta a

rimbalzo, mentre Nicola Manca rappresenta un lungo duttile capace di alternarsi tra il ruolo di ala forte e centro.

Il leader tecnico e mentale della squadra, però, è senza dubbio l’argentino Marco Giordano,

autentico trascinatore della serie vinta contro Brindisi. Play-guardia completa, capace di segnare, creare gioco e leggere ogni situazione offensiva, Giordano sarà uno dei principali osservati speciali della difesa irpina.

Per la Scandone sarà fondamentale approcciare la serie con la stessa intensità mostrata contro Messina, evitando quei passaggi a vuoto che nei playoff possono costare caro. Il talento e la

profondità del roster biancoverde restano evidenti, ma contro una squadra imprevedibile e mentalmente solida come Cagliari serviranno continuità, attenzione e grande durezza mentale.

La serie prenderà il via mercoledì 13 maggio alle ore 20:30 al Pala Del Mauro, in una sfida che promette equilibrio, intensità e grande atmosfera playoff.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *