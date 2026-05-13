Scandone Avellino: quarti di finale playoff stasera con l’Esperia Cagliari

Nei quarti di finale playoff i biancoverdi incroceranno l’Esperia Cagliari, squadra affrontata duevolte nel corso della regular season e superata in entrambe le occasioni dagli uomini di coach Ciro Dell’Imperio. I playoff, però, rappresentano un campionato a parte e la serie contro i sardi si preannuncia tutt’altro che semplice.

Cagliari arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato la Dinamo Brindisi in una serie sorprendente e ricca di personalità. I biancorossi hanno avuto il merito e il coraggio di espugnare per ben due volte il parquet pugliese, dimostrando grande maturità mentale, capacità di gestione dei momenti chiave e soprattutto un’identità ben definita.

La formazione allenata da coach Federico Manca è una squadra intensa, fisica e difficile da leggere.

I sardi alternano pressione difensiva e difesa a uomo molto aggressiva, facendo dell’impatto fisico vicino al ferro uno dei propri punti di forza. In attacco, invece, Cagliari cerca spesso soluzioni

strutturate per liberare i tiratori sugli scarichi e sulle uscite dai blocchi, senza rinunciare a correre il campo in transizione appena se ne presenta l’occasione.

Tra gli uomini più pericolosi spicca sicuramente Alessandro Potì, mancino dal talento offensivo evidente e tiratore di assoluto livello, capace di accendersi rapidamente dall’arco. Daniele Locci garantisce invece equilibrio e letture tattiche, risultando prezioso nei momenti delicati della partita.

Attenzione anche a Riccardo Picciau, giocatore emotivo e imprevedibile, in grado di cambiare ritmo e inerzia con energia e intensità, mentre Gigi Cabriolu rappresenta una delle armi più pericolose nei finali punto a punto grazie alla sua capacità di attaccare in transizione e creare vantaggi offensivi.

Nel ruolo di playmaker, Luca Tocco porta esperienza e gestione, qualità fondamentali soprattutto nei possessi pesanti dei playoff. Dalla panchina, invece, Gianluca Frattori aggiunge velocità, aggressività difensiva e pressione sulla palla.

Sotto canestro Cagliari può contare sulla fisicità e sulla versatilità di Ivan Morgillo, lungo di 206 centimetri capace sia di lavorare spalle a canestro sia di aprire il campo con il tiro. Fondamentale

anche il contributo atletico di Iba Koite Thiam, prezioso nella protezione del ferro e nella lotta a

rimbalzo, mentre Nicola Manca rappresenta un lungo duttile capace di alternarsi tra il ruolo di ala forte e centro.

Il leader tecnico e mentale della squadra, però, è senza dubbio l’argentino Marco Giordano,

autentico trascinatore della serie vinta contro Brindisi. Play-guardia completa, capace di segnare, creare gioco e leggere ogni situazione offensiva, Giordano sarà uno dei principali osservati speciali della difesa irpina.

Per la Scandone sarà fondamentale approcciare la serie con la stessa intensità mostrata contro Messina, evitando quei passaggi a vuoto che nei playoff possono costare caro. Il talento e la

profondità del roster biancoverde restano evidenti, ma contro una squadra imprevedibile e mentalmente solida come Cagliari serviranno continuità, attenzione e grande durezza mentale.

La serie prenderà il via mercoledì 13 maggio alle ore 20:30 al Pala Del Mauro, in una sfida che promette equilibrio, intensità e grande atmosfera playoff.