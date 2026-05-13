Unicusano Avellino Basket: in vendita i ticket per Gara 4 playoff

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i biglietti del match in programma giovedì 14 maggio alle ore 20.30contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per gara 4 di play-off del campionato di Serie A2 OldWildWest.

Gli abbonati godranno del diritto di prelazione, che potranno esercitare entro la serata di oggi. Si precisa che la promo “Ancora Tu”, riservata a tutti i tifosi biancoverdi, terminerà giovedì 14 maggio alle ore 12.00. Sarà possibile acquistare in prevendita i tagliandi presso la biglietteria del PalaDelMauro e sulla piattaforma online www.go2.it a partire da giovedì mattina.

La biglietteria del PalaDelMauro rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Oggi:10.00 – 18.00

Giovedì: 10.00 – 12.00 e dalle 17.30 ad inizio gara

Questi i prezzi in promo

Curva Sud: € 5 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro.

Prezzi a partire da martedì

Curva Sud: € 7 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.