  
gioved� 14 maggio 2026
Flash news:   Otto misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata ad una serie di delitti contro la fede pubblica e il patrimonio Unicusano Avellino Basket: in vendita i ticket per Gara 4 playoff Scandone Avellino: quarti di finale playoff stasera con l’Esperia Cagliari Avellino travolto al Ceravolo: il Catanzaro cala il tris, finisce il sogno play-off Unicusano Avellino Basket rimonta vincente: battuta Bologna giovedì gara 4 Scontro in Consiglio sulla ACM: maggioranza rivendica, opposizioni all’attacco Amministrative Avellino, confronto a porte chiuse con Confindustria: Festa, Pizza e Nargi a caccia del voto degli industriali. Foto L’Irpinia Corre, Kadiri domina la XIV edizione di Atripalda: oltre 750 atleti al traguardo. Foto Unicusano Avellino Basket – Flats Service Fortitudo Bologna: cambia l’orario della palla a due Il Csv Irpinia Sannio Ets – Cesvolab alla la XIV edizione de “L’Irpinia che Corre” ad Atripalda. Foto

Unicusano Avellino Basket: in vendita i ticket per Gara 4 playoff

Pubblicato in data: 13/5/2026 alle ore:15:19 • Categoria: Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i biglietti del match in programma giovedì 14 maggio alle ore 20.30contro la Flats Service Fortitudo Bologna, incontro valido per gara 4 di play-off del campionato di Serie A2 OldWildWest.

Gli abbonati godranno del diritto di prelazione, che potranno esercitare entro la serata di oggi. Si precisa che la promo “Ancora Tu”, riservata a tutti i tifosi biancoverdi, terminerà giovedì 14 maggio alle ore 12.00. Sarà possibile acquistare in prevendita i tagliandi presso la biglietteria del PalaDelMauro e sulla piattaforma online www.go2.it a partire da giovedì mattina.

La biglietteria del PalaDelMauro rispetterà i seguenti giorni ed orari:

 

Oggi:10.00 – 18.00

Giovedì: 10.00 – 12.00 e dalle 17.30 ad inizio gara

Questi i prezzi in promo 

 

Curva Sud: € 5 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 15 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €10 euro;

Tribuna Vip: € 20 euro.

 

Prezzi a partire da martedì 

Curva Sud: € 7 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

 

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *