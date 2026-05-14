La Scandone Avellino si prende gara 1 dei quarti playoff

La Scandone Avellino si prende gara 1 dei quarti di finale playoff superando l’Esperia Cagliari con il punteggio di 99-66 al termine di una prestazione di grande autorità. I biancoverdi indirizzano la sfida già nel primo tempo grazie a una difesa aggressiva e a un attacco fluido, capace di trovare con continuità ottime soluzioni offensive, mandando in doppia cifra ben cinque giocatori: Ragusa (14), Kmetic (19), Stefanini (10), Donda (17), Vitale (17)

Protagonisti della serata Gay, in versione assistman (10) e Kmetic, trascinatori della Scandone traregia, intensità e punti pesanti, senza dimenticare l’impatto sotto canestro di Ragusa e Donda e l’energia portata da Vitale nei momenti chiave del match.

Ora la serie si sposta in Sardegna: gara 2 è in programma sabato 16 maggio alle ore 19 al PalaPirastu di Cagliari.

Partenza contratta al PalaDelMauro, con ritmi bassi e attacchi poco fluidi. A sbloccare il punteggioè Duranti, mentre la Scandone alza subito l’intensità difensiva costringendo Cagliari a diverse palleperse nei primi possessi. Donda domina nel pitturato sfruttando fisicità e presenza sotto canestro, ben servito da Gay, e Avellino prova il primo allungo della gara costringendo coach Manca al time

out. Potì, entrato dalla panchina, prova a dare nuova energia all’Esperia. I biancoverdi, però,continuano a trovare buone soluzioni offensive: Kmetic e Gay colpiscono dall’arco con due triple consecutive che valgono la doppia cifra di vantaggio. Nel finale gli ospiti reagiscono con le triple di Picciau e Pili che accorciano le distanze. Al 10’ la Scandone chiude avanti 22-14 dopo un primo quarto giocato con grande intensità difensiva e ottime percentuali dal perimetro.

La Scandone approccia il secondo quarto con grande intensità, alzando ritmo e pressione difensiva. Stefanini e Vitale firmano l’allungo iniziale, mentre i biancoverdi chiudono bene le linee di passaggio costringendo Cagliari a tiri forzati. I lupi danno una spallata importante agli avversari.

La reazione ospite arriva con Picciau e Potì, protagonisti di un mini parziale di 6-0 che spinge coach Dell’Imperio al time out. Avellino però riprende subito il controllo grazie all’energia di Vitale, alle accelerazioni di Kmetic e alla regia di Gay, bravo a innescare anche Ragusa sotto canestro.

La Scandone continua a muovere bene il pallone e tocca il massimo vantaggio sul +21, con Kmetic

sempre aggressivo nell’attaccare il ferro. Nel finale Potì prova a ridurre il divario per i sardi.

Al 20’ Avellino conduce 52-36 dopo un secondo quarto dominato per intensità e qualità offensiva.

La Scandone rientra dagli spogliatoi con lo stesso approccio aggressivo mostrato nel primo tempo,

continuando a imporre ritmo e intensità su entrambe le metà campo. Il fallo tecnico fischiato a

Locci complica ulteriormente i piani dell’Esperia e favorisce l’inerzia biancoverde. Vitale e Kmetic

guidano l’allungo della squadra di coach Dell’Imperio: lo sloveno è incontenibile offensivamente,

attaccando il ferro e colpendo con continuità, mentre Ragusa domina nel pitturato facendo la

differenza soprattutto a rimbalzo. Cagliari fatica enormemente a trovare fluidità offensiva e resta

a secco per lunghi tratti del periodo, schiacciata dalla pressione difensiva della Scandone. Avellino

controlla completamente il match, muove bene il pallone e allunga fino al massimo vantaggio della

serata. Al 30’ i biancoverdi conducono 79-53, al termine di un terzo quarto di totale dominio.

Nell’ultimo periodo le due squadre restano in campo soprattutto per onor di firma, con i rispettivi

allenatori già proiettati verso gara 2 e pronti a gestire minutaggi ed energie dei propri giocatori. La

Scandone controlla senza difficoltà il largo vantaggio accumulato nei primi tre quarti eaccompagna la sfida fino alla sirena finale, con la tripla anche del giovane Galli.

La gara va così in archivio sul punteggio di 99-66 in favore dei biancoverdi.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “ Faccio i complimenti ai ragazzi

perché hanno disputato una partita di altissimo livello, interpretando al meglio il piano gara.

Siamo stati fluidi in attacco, aggressivi in difesa e la squadra è riuscita a trovare tante soluzioni

offensive. Credo che la differenza l’abbiamo fatta soprattutto nella nostra metà campo, limitando i

loro riferimenti principali e togliendo ritmo a Cagliari. Adesso andremo in Sardegna con l’obiettivo

e la volontà di chiudere la serie già in gara 2: sarà una battaglia ma noi dobbiamo dare continuità alla nostra pallacanestro anche lontano dal Del Mauro”

Parziali: 22-14; 30-22; 27-17; 20-13

Tabellino

Scandone Avellino. Scanzi 3, Cioppa , Cantone 5, Ragusa 14, Kmetic 19, Duranti 6, Stefanini 10,Gay 5, Donda 17, Vitale 17, Galli 3

Coach Dell’Imperio

Esperia Cagliari. Porcu, Manca 3, Cabriolu, Giordano 14, Potì 14, Frattoni 11, Thiam , Picciau 10, Locci 3, Pili 9, Morgillo 2

Coach Manca