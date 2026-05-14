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L’Avellino concluso il campionato domenica in preghiera al Santuario di Montevergine

Pubblicato in data: 14/5/2026 alle ore:12:35 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che la prima squadra, dopo essere rientrata nella mattinata di ieri dalla trasferta di Catanzaro, godrà di 3 giorni di riposo.

Società, staff tecnico e calciatori si ritroveranno, poi, domenica 17 maggio alle ore 10:00 per recarsi al Santuario di Montevergine.

Successivamente alla visita ed all’udienza con Padre Abate Riccardo Guariglia tutte le attività della primasquadra saranno sospese per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo, con contratti federali ratificati, di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria.

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